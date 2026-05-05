Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Anderlecht moet naar volgend seizoen weer heropbouwen. Niemand die de job van de nieuwe technisch directeur, Antoine Sibierski, benijdt. Eigenlijk moet hij een heel nieuwe ploeg bouwen en daarnaast ook een halve ploeg verkopen. Al zou hij één aankoop al in huis kunnen hebben.

De basisplaats van Mathys Angély tegen Club Brugge kwam voor velen als een verrassing. De jonge verdediger van Anderlecht kende bovendien geen vlekkeloos debuut: een vroege own goal en enkele verdedigende foutjes kleurden zijn wedstrijd.

Toch zou het kortzichtig zijn om hem daarop af te rekenen. Integendeel: net deze match toonde waarom Anderlecht hem definitief moet binnenhalen. De keuze van coach Jérémy Taravel was op het eerste gezicht vreemd. Een week eerder startte Lucas Hey nog tegen Union, terwijl Mihajlo Ilic doorgaans de eerste alternatief is centraal achterin. Toch werd plots Angély gebracht. Dat was geen toeval, maar een bewuste keuze.

Eén van de weinigen die comfortabel is met de bal

Anderlecht kampt al langer met een structureel probleem: een gebrek aan technisch vermogen van achteruit. Te weinig spelers kunnen de lijnen breken of onder druk zuiver uitvoetballen. En net daar ligt de grootste troef van Angély. Ondanks zijn fouten liet hij zien wat paars-wit mist: rust aan de bal, drang om in te dribbelen en het vermogen om het spel vooruit te versnellen.

Zijn profiel contrasteert sterk met dat van bijvoorbeeld Moussa Diarra, die defensief betrouwbaar is maar voetballend beperkingen heeft. In het moderne voetbal, en zeker bij een club als Anderlecht, is dat niet voldoende. De Brusselaars willen domineren, opbouwen van achteruit en wedstrijden controleren. Daarvoor heb je verdedigers nodig die meer kunnen dan alleen verdedigen.

Angély past perfect in dat plaatje. Hij combineert fysieke présence met technische bagage, iets wat zeldzaam is voor een 19-jarige. Natuurlijk moet hij nog groeien, zeker in positionering en defensieve maturiteit. Maar dat is net normaal op zijn leeftijd. Wat hij nu al toont aan de bal, is moeilijk aan te leren. En dus des te waardevoller.





Aankoopoptie moet bijna gelicht worden

Dat Anderlecht hem nu al minuten geeft, heeft ook een duidelijke reden. De club huurt hem van VfL Wolfsburg en moet beslissen of het de aankoopoptie licht. De financiële situatie speelt daarin een rol. De wintertransfer van Danylo Sikan beperkte in januari de middelen, waardoor elke investering goed moest overwogen worden.

Toch zou het een fout zijn om Angély te laten gaan. Net omdat hij een profiel heeft dat schaars is binnen de huidige kern. Hij brengt iets wat weinig anderen hebben: voetbalintelligentie in combinatie met technische flair vanuit de defensie. En laat dat nu net het DNA zijn waar Anderlecht historisch voor staat.

Bovendien is de timing ideaal. Met de komst van nieuwe sportief directeur Antoine Sibierski kan er een duidelijke visie worden uitgezet. Als Anderlecht opnieuw wil bouwen aan een herkenbare speelstijl, horen daar spelers als Angély bij.

Zijn debuut was verre van perfect, maar dat mag het grotere plaatje niet vertroebelen. Wie door de fouten heen kijkt, ziet een speler met het potentieel om uit te groeien tot een sleutelfiguur. En laat dat nu exact zijn wat Anderlecht nodig heeft: geen grijze middenmoot.