Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4348

Anderlecht moet naar volgend seizoen weer heropbouwen. Niemand die de job van de nieuwe technisch directeur, Antoine Sibierski, benijdt. Eigenlijk moet hij een heel nieuwe ploeg bouwen en daarnaast ook een halve ploeg verkopen. Al zou hij één aankoop al in huis kunnen hebben.

De basisplaats van Mathys Angély tegen Club Brugge kwam voor velen als een verrassing. De jonge verdediger van Anderlecht kende bovendien geen vlekkeloos debuut: een vroege own goal en enkele verdedigende foutjes kleurden zijn wedstrijd.

Toch zou het kortzichtig zijn om hem daarop af te rekenen. Integendeel: net deze match toonde waarom Anderlecht hem definitief moet binnenhalen. De keuze van coach Jérémy Taravel was op het eerste gezicht vreemd. Een week eerder startte Lucas Hey nog tegen Union, terwijl Mihajlo Ilic doorgaans de eerste alternatief is centraal achterin. Toch werd plots Angély gebracht. Dat was geen toeval, maar een bewuste keuze.

Eén van de weinigen die comfortabel is met de bal

Anderlecht kampt al langer met een structureel probleem: een gebrek aan technisch vermogen van achteruit. Te weinig spelers kunnen de lijnen breken of onder druk zuiver uitvoetballen. En net daar ligt de grootste troef van Angély. Ondanks zijn fouten liet hij zien wat paars-wit mist: rust aan de bal, drang om in te dribbelen en het vermogen om het spel vooruit te versnellen.

Zijn profiel contrasteert sterk met dat van bijvoorbeeld Moussa Diarra, die defensief betrouwbaar is maar voetballend beperkingen heeft. In het moderne voetbal, en zeker bij een club als Anderlecht, is dat niet voldoende. De Brusselaars willen domineren, opbouwen van achteruit en wedstrijden controleren. Daarvoor heb je verdedigers nodig die meer kunnen dan alleen verdedigen.

Angély past perfect in dat plaatje. Hij combineert fysieke présence met technische bagage, iets wat zeldzaam is voor een 19-jarige. Natuurlijk moet hij nog groeien, zeker in positionering en defensieve maturiteit. Maar dat is net normaal op zijn leeftijd. Wat hij nu al toont aan de bal, is moeilijk aan te leren. En dus des te waardevoller.

Aankoopoptie moet bijna gelicht worden

Dat Anderlecht hem nu al minuten geeft, heeft ook een duidelijke reden. De club huurt hem van VfL Wolfsburg en moet beslissen of het de aankoopoptie licht. De financiële situatie speelt daarin een rol. De wintertransfer van Danylo Sikan beperkte in januari de middelen, waardoor elke investering goed moest overwogen worden.

Toch zou het een fout zijn om Angély te laten gaan. Net omdat hij een profiel heeft dat schaars is binnen de huidige kern. Hij brengt iets wat weinig anderen hebben: voetbalintelligentie in combinatie met technische flair vanuit de defensie. En laat dat nu net het DNA zijn waar Anderlecht historisch voor staat.

Bovendien is de timing ideaal. Met de komst van nieuwe sportief directeur Antoine Sibierski kan er een duidelijke visie worden uitgezet. Als Anderlecht opnieuw wil bouwen aan een herkenbare speelstijl, horen daar spelers als Angély bij.

Zijn debuut was verre van perfect, maar dat mag het grotere plaatje niet vertroebelen. Wie door de fouten heen kijkt, ziet een speler met het potentieel om uit te groeien tot een sleutelfiguur. En laat dat nu exact zijn wat Anderlecht nodig heeft: geen grijze middenmoot.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mathys Angely

Meer nieuws

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
17
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
3
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
10
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
9
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
8
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
32
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
1
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
5
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
11
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

07:10
21
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
1
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

trivece trivece over Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk TatstOn TatstOn over Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk Ratko Svilar Ratko Svilar over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Shake spier Shake spier over Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld jerrekvm jerrekvm over Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken Andreas2962 Andreas2962 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" TatstOn TatstOn over Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook FCB vo altijd FCB vo altijd over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" JaKu JaKu over Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved