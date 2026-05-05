Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Bayern München speelt woensdagavond een alles-of-niets-wedstrijd tegen PSG in de Champions League. Alsof die clash nog niet bijzonder genoeg is, trekt de Duitse topclub ook voor het eerst zijn nieuwe thuisshirt aan. De bijgelovige supporters houden hun hart vast, Kompany maakt het weinig uit.

Bayern München kijkt woensdagavond PSG in de ogen in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op een 5-4-overwinning in het voordeel van de Parijzenaars. De regerende kampioen trekt nu naar München.

Bij Bayern wordt de wedstrijd nog iéts specialer omwille van de shirtjes. Der Rekordmeister speelt namelijk voor het eerst in zijn nieuwe thuisuitrusting. Bij fans is het online al een thema dat de club, net nu, moet veranderen.

"We hebben het tot nu toe ook heel goed gedaan in het andere shirt", merkte speler Jonathan Tah op tijdens de persconferentie. "Het nieuwe shirt ziet er goed uit. Uiteindelijk spelen we thuis en zullen de fans ons steunen."

Ook Vincent Kompany liet zijn licht schijnen op het thema. "We zijn het wel gewend om af en toe in een ander shirt te spelen. Voor het Oktoberfest hadden we bijvoorbeeld ook al een speciaal tenue. Voor ons is dat geen issue, ik heb het vooraf zelfs niet ter sprake gebracht."



"Veel belangrijker is hoe we ons voorbereiden op wat we in de wedstrijd moeten brengen", gaat de Belgische trainer verder over de shirts. Hopelijk zijn er niet te veel Bayern-fans (of spelers) bijgelovig. Voor het marketing-team van de club is dit uiteraard geweldig.

Daags voor de wedstrijd oogde Kompany al uitzonderlijk rustig. "Ja, ik zal kunnen slapen. Morgen zal energie minstens even belangrijk zijn als het tactische plan. Het is waarschijnlijk de belangrijkste wedstrijd uit mijn trainerscarrière, maar dat verandert niets aan mijn aanpak. Het doel is om een complete prestatie neer te zetten en te winnen. We willen de finale halen", besluit de Belgische trainer.