Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Brandon Morren
Ali Gholizadeh is intussen 30 en speelt tegenwoordig voor Lech Poznan. Maar zijn seizoen zit erop, en daarmee ook zijn hoop op het WK. De Iraniër liep een zware kruisbandenblessure op.

Iran al dan niet op het WK: het blijft een onderwerp binnen de FIFA. Wat wel al vaststaat, is dat Ali Gholizadeh er niet bij zal zijn, net als andere Iraanse spelers met een verleden in de Pro League of die nog altijd in België actief zijn, zoals Dennis Ayensa of Alireza Jahanbakhsh.

De voormalige rechtsbuiten van Sporting Charleroi zat nochtans in uitstekende vorm bij Lech Poznan, met 6 doelpunten en 4 assists sinds december, maar liep afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Motor Lublin een zware blessure op.

De scan bevestigde het zwartste scenario: een gescheurde kruisband, zo maakte zijn club bekend op zijn officiële website. Gholizadeh zal daardoor zo’n tien maanden buiten strijd zijn, terwijl hij een lange revalidatie wacht. Het WK zal hij dus van voor de televisie moeten volgen en België krijgt hem niet tegenover zich in de tweede groepswedstrijd op 21 juni in Los Angeles.

WK én nieuw contract door de neus geboord

Een enorme klap voor de speler, die in maart nog werd opgeroepen voor Iran en op het WK van 2022 nog scoorde tegen Engeland. Met 42 caps was hij een van de ervaren pionnen waarop bondscoach Amir Ghalenoei rekende.

En daar stopt het slechte nieuws niet. Ali Gholizadeh ging namelijk zijn laatste contractmaanden in bij Poznan. Een nieuw contract lag al op tafel, maar volgens lokaal journalist Tomasz Włodarczyk heeft de blessure die verlenging nu doorkruist.

De speler uit Ardabil had aanbiedingen uit het Midden-Oosten nochtans afgewezen om met Lech Poznan nog te strijden voor een ticket voor de Champions League volgend seizoen. De Poolse club ligt immers op koers voor de titel en zou dan de voorrondes spelen. Maar het ziet er nu naar uit dat Gholizadeh deze zomer transfervrij zal zijn.

