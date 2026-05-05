"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

Ilay Camara vindt stilaan weer zijn beste niveau terug bij Anderlecht. Zodra hij opnieuw helemaal fysiek in orde is, kan hij een echte troef worden voor paars-wit.

Tegen Club Brugge stond Ilay Camara voor de tweede keer op rij in de basis. Na een maand blessureleed voelt dat als een kleine opluchting voor de flankspeler, wiens eerste seizoenshelft ook al werd afgeremd door verschillende fysieke kwaaltjes.

Tijdens een wedstrijd spaart de international, die droomt van het WK met Senegal, zich dan ook allerminst, zowel qua explosiviteit als qua uithouding: “Als ik een volledige match speel, zit ik bijna aan 13 kilometer. Mijn meters aan hoge intensiteit zijn enorm, meestal tussen 1.700 en 1.800 meter. En ik ga ook voorbij de 500 sprintmeters per wedstrijd. Dat zijn cijfers op Premier League-niveau, een competitie waar ik van droom”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Bij Anderlecht kwam Camara opnieuw terecht bij Jérémy Taravel, die hij nog kende als assistent van Ivan Leko bij Standard. Alleen zijn rol op het veld en de tactische context zijn nu anders. Alleen al omdat paars-wit met drie verdedigers speelt en offensiever voor de dag wil komen dan het Standard van Leko, waar Camara vanaf zijn flank net een van de voornaamste wapens was.

“Bij Standard kreeg ik te horen: ‘Ilay, doe jouw ding in balbezit. Verdedigen is minder belangrijk, er zijn nog vier anderen die achter jou de boel kunnen dichthouden.’ Maar het is duidelijk dat ik liever aanval dan verdedig”, bevestigt hij.

Die flexibiliteit komt niet uit het niets. Toen Ilay Camara op zijn zestiende voor het eerst bij Anderlecht belandde, was hij middenvelder, nadat hij eerder zelfs als nummer tien had gespeeld. Het was Vincent Kompany die hem op de backpositie zette, zodat hij makkelijker naar binnen kon trekken. Camara bleef op die positie hangen, maar slaagde er toch niet in om door te breken naar de eerste ploeg.





Anderlecht gooide hier toch geld weg

“Ik voelde dat ik geen enkele kans kreeg. Ik was al twintig en trainde in de zomer mee met de A-kern van Brian Riemer. Toen ik vervolgens een kleine blessure had van twee à drie weken, stuurden ze me terug naar de U21 met de boodschap dat ik daar moest blijven. Dat was een heel moeilijke periode voor mij bij Anderlecht”, blikt hij terug.

Die periode was des te frustrerender omdat hij zelf sterk overtuigd was van wat hij kon brengen. “Ik voelde dat ik klaar was voor de eerste ploeg. Daar ben ik honderd procent zeker van. Op training bij de Futures had ik het gevoel dat ik dat niveau overstegen was. Wat had ik nog te winnen bij blijven? Ik zou alleen maar gestagneerd zijn. Ik had gevraagd om mij te laten vertrekken.”

Ilay Camara verliet Sporting uiteindelijk dus zonder ook maar één officiële wedstrijd voor de eerste ploeg te spelen en trok naar RWDM. Dankzij de doorverkoopclausule van 20 procent die de clubleiding had bedongen, streek Anderlecht later nog wel een deel van de transfersom van 1,8 miljoen euro op bij zijn overgang naar Standard. Maar dat de club hem afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro moest terughalen, legt tegelijk ook enkele pijnpunten bloot in de langetermijnvisie van het project.