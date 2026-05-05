"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany
Foto: Photonews
Word fan van Anderlecht! 4348

Ilay Camara vindt stilaan weer zijn beste niveau terug bij Anderlecht. Zodra hij opnieuw helemaal fysiek in orde is, kan hij een echte troef worden voor paars-wit.

Tegen Club Brugge stond Ilay Camara voor de tweede keer op rij in de basis. Na een maand blessureleed voelt dat als een kleine opluchting voor de flankspeler, wiens eerste seizoenshelft ook al werd afgeremd door verschillende fysieke kwaaltjes.

Tijdens een wedstrijd spaart de international, die droomt van het WK met Senegal, zich dan ook allerminst, zowel qua explosiviteit als qua uithouding: “Als ik een volledige match speel, zit ik bijna aan 13 kilometer. Mijn meters aan hoge intensiteit zijn enorm, meestal tussen 1.700 en 1.800 meter. En ik ga ook voorbij de 500 sprintmeters per wedstrijd. Dat zijn cijfers op Premier League-niveau, een competitie waar ik van droom”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Bij Anderlecht kwam Camara opnieuw terecht bij Jérémy Taravel, die hij nog kende als assistent van Ivan Leko bij Standard. Alleen zijn rol op het veld en de tactische context zijn nu anders. Alleen al omdat paars-wit met drie verdedigers speelt en offensiever voor de dag wil komen dan het Standard van Leko, waar Camara vanaf zijn flank net een van de voornaamste wapens was.

“Bij Standard kreeg ik te horen: ‘Ilay, doe jouw ding in balbezit. Verdedigen is minder belangrijk, er zijn nog vier anderen die achter jou de boel kunnen dichthouden.’ Maar het is duidelijk dat ik liever aanval dan verdedig”, bevestigt hij.

Die flexibiliteit komt niet uit het niets. Toen Ilay Camara op zijn zestiende voor het eerst bij Anderlecht belandde, was hij middenvelder, nadat hij eerder zelfs als nummer tien had gespeeld. Het was Vincent Kompany die hem op de backpositie zette, zodat hij makkelijker naar binnen kon trekken. Camara bleef op die positie hangen, maar slaagde er toch niet in om door te breken naar de eerste ploeg.

Anderlecht gooide hier toch geld weg

“Ik voelde dat ik geen enkele kans kreeg. Ik was al twintig en trainde in de zomer mee met de A-kern van Brian Riemer. Toen ik vervolgens een kleine blessure had van twee à drie weken, stuurden ze me terug naar de U21 met de boodschap dat ik daar moest blijven. Dat was een heel moeilijke periode voor mij bij Anderlecht”, blikt hij terug.

Die periode was des te frustrerender omdat hij zelf sterk overtuigd was van wat hij kon brengen. “Ik voelde dat ik klaar was voor de eerste ploeg. Daar ben ik honderd procent zeker van. Op training bij de Futures had ik het gevoel dat ik dat niveau overstegen was. Wat had ik nog te winnen bij blijven? Ik zou alleen maar gestagneerd zijn. Ik had gevraagd om mij te laten vertrekken.”

Ilay Camara verliet Sporting uiteindelijk dus zonder ook maar één officiële wedstrijd voor de eerste ploeg te spelen en trok naar RWDM. Dankzij de doorverkoopclausule van 20 procent die de clubleiding had bedongen, streek Anderlecht later nog wel een deel van de transfersom van 1,8 miljoen euro op bij zijn overgang naar Standard. Maar dat de club hem afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro moest terughalen, legt tegelijk ook enkele pijnpunten bloot in de langetermijnvisie van het project.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
2
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
17
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
3
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
10
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
9
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
8
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
32
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
1
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
5
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
11
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

07:10
21
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
2
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

trivece trivece over Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk TatstOn TatstOn over Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk Ratko Svilar Ratko Svilar over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Shake spier Shake spier over Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld jerrekvm jerrekvm over Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken Andreas2962 Andreas2962 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" TatstOn TatstOn over Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook FCB vo altijd FCB vo altijd over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" JaKu JaKu over Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved