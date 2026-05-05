Aernout Van Lindt
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League
SK Beveren heeft er een geweldig seizoen opzitten. Het team verloor in de Challenger Pro League geen enkele wedstrijd en is zo met recht en reden de kampioen in de tweede klasse. Volgend seizoen wacht een nieuw avontuur. En daar wil iedereen bij zijn.

SK Beveren zal volgend seizoen opnieuw uitkomen op het hoogste niveau. En de vraag is in hoeverre dat zal zijn met het team dat dit seizoen boven alles en iedereen uitstak op het tweede hoogste niveau. Enkele knopen zijn ondertussen alvast doorgehakt met de contractverlengingen voor Mertens en Godeau.

Al meer dan 2000 abonnementen verkocht door Beveren

Ondertussen is ook duidelijk dat ook de supporters héél veel zin hebben in een avontuur in de Jupiler Pro League. Ondertussen zijn er al meer dan 2000 abonnementen de deur uit en er is nog veel tijd om er eentje aan te schaffen uiteraard.

"Na vijf jaar afwezigheid keert SK Beveren volgend seizoen terug naar eerste klasse. Na een weergaloos jaar kijken we ernaar uit om onze trouwe aanhang ook in het seizoen 2026-2027 opnieuw op de Freethiel te mogen begroeten", aldus Beveren op haar webstek.

"De ABO-verkoop gaat meteen van start. De voorrangsperiode voor abonnees van het afgelopen seizoen én van het ABO+ loopt tot en met woensdag 13 mei. Abonnees krijgen gedurende deze periode de kans om hun vaste stoel opnieuw te claimen. Wie in het seizoen ’25-’26 geen abonnement had, hoeft echter niet te wachten tot na de voorrangsperiode. Iedereen kan vanaf vandaag een abo nemen op alle vrije (niet-gereserveerde) plaatsen."

"Na amper twee weken staat de teller al op 2000 verkochte abonnementen. Ons sfeervak (vak E) is ondertussen bijna voor de helft gevuld met seizoenkaarthouders! Abonnees van afgelopen seizoen hebben nog slechts een week om hun eigen seat te claimen. Ook het ABO+ kan nog tot en met 13 mei besteld worden", zijn ze trots bij Beveren. De komende weken zal het getal vermoedelijk alleen nog meer stijgen naar ongeziene hoogtes. Iedereen in het Waasland lijkt klaar voor de Jupiler Pro League.

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

