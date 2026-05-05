🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

Brandon Morren
Cristiano Ronaldo blijft scoren in Saudi-Arabië, maar tegen Koen Casteels doken plots opvallende twijfels op in zijn spel. Filip Joos zag de beelden ook en stelde zich meteen vragen met het oog op het WK. Toch start de Portugees volgens hem gewoon op het tornooi.

Cristiano Ronaldo is op weg naar zijn eerste landstitel van Saudi-Arabië met Al Nassr, maar een Belg vormde gisteren een obstakel. Koen Casteels en Al Qadsiah wonnen namelijk met 3-1 van de huidige leider in de Saudi Pro League.

Tijdens die wedstrijd kregen we een bijzonder opvallende fase te zien. CR7 komt oog in oog met Casteels, maar wordt plots wat wispelturig. Trap ik, of trap ik niet, hoor je hem bijna denken. Uiteindelijk twijfelde de Portugese superster veel te hard en was de fase voorbij.

Filip Joos ziet verontrustend signaal bij Cristiano Ronaldo richting WK

Het leverde, kort voor het WK, toch opvallende beelden op die de Portugese bevolking niet geruststelt. "Ja, het was wel even schrikken", zei Filip Joos in de podcast 90 Minutes over de fase. "Vooral het feit dat hij niet trapt. Het heeft ongelooflijk lang geduurd voor je zijn jaren en zijn verval begon te zien, maar nu heb je toch het gevoel dat dat er is."

Binnenkort gaat Ronaldo naar zijn zesde en laatste wereldkampioenschap. Volgens Joos moeten we ons niet te veel vragen stellen rond zijn status bij de nationale ploeg van Portugal. "Natuurlijk start hij", klinkt het bij de commentator.

"Martinez kan wereldkampioen worden omdat hij met Portugal een geweldige ploeg heeft. En hij heeft Portugal omdat hij Ronaldo - in tegenstelling tot de vorige bondscoach - wel weer bovenaan zet", gaat Joos verder.

De beelden van zijn actie die momenteel de wereld rondgaan stellen absoluut niet gerust, maar Joos ziet ook nog een ander groot voordeel voor Ronaldo, dat zijn kansen op het WK flink helpt. "Er loopt geen andere wereldspits rond. Goncalo Ramos is goed, maar geen echte topper. Dat zal helpen."

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

