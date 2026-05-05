Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Bij Feyenoord is de zoektocht naar een nieuwe sportieve baas volop aan de gang na het aangekondigde vertrek van Dennis te Kloese. Een opvallende naam bovenaan het lijstje is die van Dévy Rigaux, momenteel Director of Football bij Club Brugge.

Rigaux zou ondertussen al een eerste gesprek hebben gevoerd met Feyenoord, meer bepaald in Zeist, meldt HLN. Of hij effectief ingaat op het Nederlandse aanbod is nog onduidelijk, maar het feit dat hij luistert, spreekt boekdelen.

Feyenoord biedt Rigaux meer macht

In Rotterdam zou hij bovendien meer macht krijgen dan in zijn huidige functie bij Club Brugge, waar de verantwoordelijkheden verdeeld zijn over meerdere sleutelfiguren.

Binnen de Brugse structuur werkt Rigaux nauw samen met Sports Director Maarten Dedobbeleer en CEO Bob Madou. Terwijl Rigaux zich focust op scouting en het overtuigen van spelers, bewaakt Dedobbeleer het evenwicht in de kern en de clubfilosofie.

Toch is de werking van Club Brugge de voorbije jaren succesvol gebleken. De club combineert sportieve prestaties met een duidelijke visie rond talentontwikkeling en data-analyse. Rigaux speelt daarin een belangrijke rol, maar moet tegelijk rekening houden met andere stemmen binnen het beleid.

Dat is precies wat Feyenoord hem mogelijk wél kan bieden: meer autonomie en een centralere rol in het sportieve beleid. Naast Rigaux circuleren ook andere namen, zoals Oliver Ruhnert, terwijl Robert Eenhoorn genoemd wordt voor een algemene directiefunctie.





Heel belangrijke zomermercato

Voor Club Brugge zou een vertrek van Rigaux bijzonder ongelegen komen. De West-Vlaming is al sinds 2009 verbonden aan de club en groeide er uit tot een sleutelfiguur. Hij geniet het vertrouwen van voorzitter Bart Verhaeghe en wordt gezien als een architect van het huidige transferbeleid.

Bovendien staat blauw-zwart voor een belangrijke zomermercato, waarin opnieuw grote beslissingen genomen moeten worden. Spelers als Ordonez, Onyedika, Tzolis en Tresoldi kunnen voor vele miljoenen vertrekken en moeten vervangen worden. De onzekerheid rond Rigaux komt dus op een gevoelig moment, zeker met de titelstrijd die nog volop bezig is.