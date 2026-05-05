🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt
Zeno Debast had geen geluk tijdens de overwinning van Sporting Portugal tegen Vitoria Guimaraes. De Belgische verdediger maakte een komische own goal.

De titelstrijd is beslist in de Portugese Liga: FC Porto is kampioen, voor SL Benfica en Sporting Portugal. Die twee vechten wel nog om de tweede plaats, die recht geeft op rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League.

De thuiswedstrijd tegen Vitoria Guimaraes was dus allesbehalve een detail voor Sporting, waar Zeno Debast aan de aftrap stond. De Lisboeten hadden geen kind aan de nummer 8 in de stand en wonnen overtuigend met 5-1. Alleen: het werd geen clean sheet, en dat kwam door... Debast.

Komisch eigen doelpunt van Zeno Debast bij Sporting Lissabon

Want bij een 5-0 stand, toen de wedstrijd al lang beslist was, en nadat Debast vóór de rust nog de assist had gegeven voor de 3-0, speelde de Rode Duivel een terugspeelbal die net iets te hard en slecht gemikt was richting zijn doelman, die niet goed oplette.

Het gevolg: een komisch own goal dat ongetwijfeld het internet rond zal gaan. Zo'n nonchalante actie waar we de voormalige speler van RSC Anderlecht eigenlijk niet meer aan gewend waren.

Debast is een vaste waarde in de defensie bij Sporting

Want dit seizoen is Zeno Debast een onmisbare schakel bij Sporting, ook al miste hij door een knieblessure wel meerdere weken competitie. Sinds zijn terugkeer speelde de Belg, die dit seizoen uitsluitend centraal achterin wordt uitgespeeld, bovendien al twee assists bij elkaar.

Bij de nationale ploeg is Debast waarschijnlijk de enige centrale verdediger die bijna zeker lijkt om te starten op het komende WK. Rudi Garcia heeft lang gezocht naar de juiste duo's en hakte nog niet definitief de knoop door... maar Debast heeft intussen wel zijn plaats veroverd. Alleen kunnen we maar hopen dat zulke foutjes in Portugal blijven...

Primeira Liga

 Speeldag 32
Arouca Arouca 2-2 CD Santa Clara CD Santa Clara
Nacional Nacional 1-2 Vilafranquense Vilafranquense
Moreirense Moreirense 3-2 Estrela Amadora Estrela Amadora
FC Famalicao FC Famalicao 2-2 SL Benfica SL Benfica
FC Porto FC Porto 1-0 Alverca Alverca
Casa Pia AC Casa Pia AC 0-1 CD Tondela CD Tondela
Braga Braga 1-1 Estoril Estoril
Rio Ave Rio Ave 0-0 Gil Vicente Gil Vicente
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 5-1 Vitória Guimarães Vitória Guimarães

