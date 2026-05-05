Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Anderlecht heeft opnieuw een belangrijke structurele beslissing genomen in zijn sportieve organisatie. Met de komst van Antoine Sibierski als nieuwe sportief directeur wordt het volledige sportieve beleid opnieuw gecentraliseerd, en dat heeft directe gevolgen voor Tim Borguet.

De Belg, die de voorbije jaren opvallend snel doorgroeide binnen de clubstructuur, moet zijn rol als Chief Sports Officer alweer afstaan en keert terug naar de jeugdopleiding van Neerpede. De komst van Sibierski (51) markeert een duidelijke koerswijziging bij paars-wit.

De Fransman krijgt de volledige sportieve eindverantwoordelijkheid en wordt de enige beslisser op dat vlak binnen de club. Dat model lijkt sterk op zijn eerdere functie bij Troyes, waar hij als sportief directeur mee aan de basis lag van een promotie naar Ligue 1. Bij Anderlecht wil men opnieuw af van een versnipperde structuur met meerdere stemmen in het sportieve beleid.

Voor Tim Borguet betekent dat een opvallende terugkeer. Hij maakte de voorbije jaren een snelle carrièrestijging door binnen de club: van marketing naar jeugdopleiding, en vervolgens zelfs tot CEO Sports, waar hij mee de sportieve lijnen uittekende voor de A-kern en de volledige sportieve werking. Die functie moet hij nu, na amper een jaar, opnieuw loslaten.

Toch verdwijnt Borguet niet uit het Lotto Park. Integendeel, hij wordt opnieuw ingezet waar hij oorspronkelijk zijn reputatie opbouwde: de academie van Neerpede. Daar zal hij zich opnieuw focussen op de ontwikkeling van jonge talenten en de doorstroming naar het eerste elftal, een cruciaal onderdeel van het Anderlecht-project.

Binnen de club lijkt men met deze herstructurering lessen te trekken uit het recente verleden. De tijd van complexe titels, overlappende verantwoordelijkheden en een te brede beslissingsstructuur lijkt voorbij. De sportieve macht wordt opnieuw duidelijk gecentraliseerd bij één man, terwijl de rest van de organisatie strak wordt afgelijnd rond scouting, contracten en jeugdwerking.

David Verwilghen blijft verantwoordelijk voor scouting en recruitment, terwijl Thibault Dochy de contractuele en administratieve sportieve dossiers beheert. Borguet krijgt opnieuw de leiding over Neerpede, dat nog altijd geldt als de levensader van de club.

Tijd geven aan Sibierski?

Voor Sibierski ligt de uitdaging er nu in om structuur en rust te brengen in een club waar de druk traditioneel hoog is. Anderlecht is en blijft de meest bekeken en meest besproken club van België, wat het werken op lange termijn niet evident maakt. Toch wil men hem die tijd en ruimte geven om opnieuw een stabiel sportief project uit te bouwen.

De vraag is echter of dat ook in de praktijk haalbaar blijft binnen een omgeving waar resultaten altijd snel moeten volgen. Met deze nieuwe structuur kiest Anderlecht alvast voor duidelijkheid, maar of dat ook stabiliteit zal brengen, moet nog blijken.

Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

