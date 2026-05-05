Johan Walckiers
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde
De 1-3-zege van Club Brugge op het veld van RSC Anderlecht was er eentje met grote gevolgen. Niet alleen omdat blauw-zwart zich daarmee op kop van de Champions' Play-offs nestelde, maar ook omdat het opnieuw een statement maakte in de titelstrijd.

Wat zich echter achter de schermen afspeelde, geeft misschien nog beter weer waarom Club vandaag staat waar het staat. De Bruggelingen deelden intussen zelf beelden van in de kleedkamer en rond de wedstrijd, en daarin valt vooral de intensiteit op waarmee deze topper werd beleefd.

Coach Ivan Leko speelde daarin opnieuw een sleutelrol. Met een vurige speech zweepte hij zijn spelers op voor de aftrap, met duidelijke boodschappen rond focus, intensiteit en nederigheid. Met duidelijke eisen: winnen en blijven pushen.

Die ingesteldheid vertaalde zich ook op het veld. Club begon scherp, zette Anderlecht meteen onder druk en kwam opnieuw vroeg op voorsprong. Het past in een patroon dat de voorbije weken zichtbaar is: blauw-zwart zit dicht tegen zijn beste niveau aan, met een combinatie van fysieke intensiteit en efficiëntie in de omschakeling.

Weg naar de titel ligt open

Toch was niet alles perfect, en dat bleek ook uit de reacties achteraf. Zowel Leko als kapitein Hans Vanaken waren kritisch, ondanks de overwinning. De tegengoal en het feit dat de score niet hoger opliep, zorgden voor lichte frustratie. Club had de wedstrijd al veel eerder kunnen beslissen en liet Anderlecht onnodig in leven.

Ook Christos Tzolis, een van de uitblinkers van de avond, gaf dat toe. In de beelden is een zichtbaar tevreden maar tegelijk hongerige Tzolis te zien, die beseft dat hij zelf nog meer had kunnen scoren. Die mentaliteit typeert deze groep: tevreden met de zege, maar niet blind voor de werkpunten.

Die honger kan cruciaal blijken in de komende weken. Door het puntenverlies van Union Saint-Gilloise heeft Club nu alles in eigen handen. Met nog drie thuismatchen, waaronder een rechtstreeks duel met Union, ligt de weg naar de titel plots open.

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

