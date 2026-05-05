Analyse Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| Reageer
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4348

De woorden van Colin Coosemans na de nederlaag tegen Club Brugge bleven hangen. "We hebben geen targetspits, dus moeten we het voetballend doen. Dat lukte vandaag niet." Het lijkt een simpele vaststelling, maar eigenlijk legde de doelman daarmee een structureel probleem bloot bij Anderlecht.

Anderlecht mist niet alleen een targetman, het mist vooral fysieke présence over de hele lijn. De komst van Danylo Sikan moest daar verandering in brengen. Met zijn 1m87 en profiel als aanspeelpunt had hij voorin een ander soort dreiging moeten brengen. 

Verschaeren en Degreef: geen body en geen snelheid

Alleen kon hij in zijn eerste wedstrijden niet overtuigen en viel hij nadien geblesseerd uit. Het gevolg: Anderlecht staat opnieuw met lege handen qua opties vooraan. Daarnaast valt nog af te wachten of de spits die 4,5 miljoen euro gekost heeft dat volgend seizoen wel zal kunnen brengen. Hij viel in dat departement ook al een paar keer door de mand.

Maar het probleem zit dieper dan enkel de spitspositie. Kijk naar het huidige elftal en je ziet een ploeg die in duelkracht en fysieke intensiteit tekortkomt. Spelers als Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Thorgan Hazard hebben onmiskenbaar technische kwaliteiten, maar worden te vaak overklast in de fysieke strijd.

In de Jupiler Pro League, waar intensiteit en duelkracht cruciaal zijn, is dat een fundamenteel probleem. Zeker tegen topploegen, maar ook tegen ogenschijnlijk mindere tegenstanders, wordt Anderlecht te vaak weggeduwd. Het gevolg: paars-wit moet altijd een oplossing zoeken via combinatievoetbal, maar beschikt niet over voldoende dominantie om dat consequent af te dwingen.

Er zijn uiteraard uitzonderingen. Moussa Diarra en Nathan De Cat brengen wel fysieke weerbaarheid, terwijl Mihajlo Cvetkovic ondanks zijn beperktere gestalte toch duelkracht toont. Maar het zijn er simpelweg te weinig om een ploeg op te bouwen die bestand is tegen de fysieke eisen van de competitie.

Ook bij Neerpede-jeugd is de klik gekomen

Dat gebrek aan “body” vertaalt zich ook in de manier waarop Anderlecht wedstrijden beleeft. In cruciale fases – zoals tegen Club Brugge – zie je hoe snel de ploeg uit balans wordt gebracht wanneer de tegenstander het tempo en de intensiteit opvoert. Eén duel verloren, één moment van zwakte, en de match kantelt.

Het is dan ook geen toeval dat er intern al wordt nagedacht over een koerswijziging. Met de komst van Antoine Sibierski als nieuwe sportief directeur lijkt Anderlecht te beseffen dat het profiel van de kern moet veranderen. Techniek alleen volstaat niet meer.

Opvallend is dat die evolutie al zichtbaar is in de jeugdopleiding van Neerpede. Waar vroeger vooral technisch verfijnde spelers werden opgeleid, wordt nu meer nadruk gelegd op fysieke parameters en snelheid. De cases van Verschaeren en Degreef – talentvolle spelers die moeite hebben om zich fysiek door te zetten – hebben daar duidelijk invloed op gehad.

De uitdaging wordt nu om die visie door te trekken naar de A-kern. Dat betekent gericht rekruteren: spelers halen die zowel technisch als fysiek sterk zijn. Alleen hangt daar een prijskaartje aan. Dergelijke profielen zijn schaars én duur, wat het geen evidente opdracht maakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Tristan Degreef

Meer nieuws

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
1
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
1
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
3
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
5
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
4
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
19
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
4
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
11
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" FELIX25 FELIX25 over Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Arsenal - Atlético Madrid: 1-0 JaKu JaKu over 🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt Andreas2962 Andreas2962 over Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie JaKu JaKu over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd JaKu JaKu over 'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog' JaKu JaKu over Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess trivece trivece over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved