🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 817

Zulte Waregem gaat erdoorheen met de grove borstel. Zo nemen ze deze zomer afscheid van (minstens) vijf spelers. Een aantal aflopende contracten zullen niet worden verlengd en zij nemen nu afscheid. Ook van de supporters.

"Na afloop van dit seizoen lopen de spelerscontracten van Jelle, Lukas, Stavros, Andres en Benoit (Nyssen) af. We nemen afscheid van deze jongens die de voorbije jaren mee kleur hebben gegeven aan onze club, zowel op als naast het veld."

"Hun inzet, engagement en verbondenheid met onze supporters zullen we niet vergeten. We bedanken hen oprecht voor alles wat ze voor onze club hebben betekend en wensen hen alle succes toe in hun verdere voetbalcarrière en daarbuiten."

Gepast afscheid op komst voor spelers Zulte Waregem

"Samen met de sfeergroep bereidt Essevee een gepast afscheid voor. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Dender zetten we hen dan ook graag in de bloemetjes", aldus Essevee in een bericht op de sociale media. Naast van icoon Jelle Vossen namen we dus ook afscheid van Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie.

Ondertussen wordt al volop afscheid genomen van de spelers via de sociale media. Door de spelers zelf. "Hallo, supporters. Na 2,5 jaar is het tijd om afscheid te nemen", aldus Stavros Gavriel bijvoorbeeld op Facebook. "Jullie loyaliteit en vastberadenheid zal ik altijd koesteren in de volgende stappen van mijn carrière."

Spelers nemen afscheid via Facebook

"Bedankt voor alles", aldus de winger in een emotionele boodschap. Ook Lukas Willen heeft al afscheid genomen: "Ik kijk met enorm veel dankbaarheid terug op mijn periode bij Zulte Waregem, waar ik mijn debuut heb mogen maken."

"Het heeft me gemaakt tot de speler wie ik ben, maar ook tot de persoon die ik ben. Jullie, de supporters, hebben mij enorm veel gesteund en dat is iets wat ik altijd met mij zal meedragen. Ik zal de mensen van de Essevee-familie nooit vergeten, maar nu is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Zaterdag nog één keer samen, nog één keer Essevee."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem

Meer nieuws

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
1
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
3
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
5
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
4
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
4
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
19
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
11
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" FELIX25 FELIX25 over Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Arsenal - Atlético Madrid: 1-0 JaKu JaKu over 🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt Andreas2962 Andreas2962 over Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie JaKu JaKu over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd JaKu JaKu over 'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog' JaKu JaKu over Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess trivece trivece over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved