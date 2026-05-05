Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League na een 1-0 overwinning tegen Atlético Madrid in de terugwedstrijd van de halve finale. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch volstond die nipte zege voor de Londenaars om het ticket naar de eindstrijd veilig te stellen.

Daar wacht een duel tegen Bayern München of PSG. De wedstrijd begon zoals verwacht: Arsenal nam het initiatief, terwijl Atlético loerde op de counter. De eerste echte kans was zelfs voor de Spanjaarden, maar Julián Álvarez besloot naast. Aan de overkant probeerden de Gunners het via afstandsschoten en combinaties, al bleef echt doelgevaar aanvankelijk uit.

Trossard betrokken bij enige doelpunt

Halverwege de eerste helft kwamen beide ploegen dichter bij een openingstreffer. Declan Rice en Bukayo Saka lieten zich gelden bij Arsenal, terwijl Antoine Griezmann en Giuliano Simeone voor dreiging zorgden bij Atlético. De organisatie van beide teams stond echter goed, waardoor grote kansen schaars bleven.

Net voor rust viel dan toch het doelpunt. Viktor Gyökeres werd diep gestuurd en behield het overzicht. Via Leandro Trossard belandde de bal uiteindelijk bij Saka, die de rebound binnentikte: 1-0. Het Emirates ontplofte en Arsenal had plots de ideale uitgangspositie in handen.

Na de pauze probeerde Atlético de bakens te verzetten. Diego Simeone voerde meerdere wissels door om meer aanvallende impulsen te creëren, maar de Engelse defensie gaf nauwelijks iets weg. Een zeldzame fout van William Saliba bood nog een kans aan Simeone, maar die liet die onbenut.

Spannend tot het einde, Sorloth mist dé kans op gelijkmaker

Arsenal kreeg zelf de kansen om de wedstrijd helemaal te beslissen. Gyökeres liet dé kans op de 2-0 liggen door over te trappen na een perfecte voorzet. Ook Martin Ødegaard en Rice probeerden het, maar zonder succes. Het gebrek aan efficiëntie hield Atlético in de wedstrijd.

In het slotkwartier voerden de bezoekers de druk nog op. Alexander Sørloth kreeg dé mogelijkheid op de gelijkmaker, maar miste de bal volledig voor doel. Even later moest David Raya nog ingrijpen op een gevaarlijke voorzet, maar Arsenal hield stand.

Met Leandro Trossard als uitblinker – hij kreeg een staande ovatie bij zijn wissel – en een solide collectief trok Arsenal de overwinning over de streep. Zo keren de Gunners voor het eerst in jaren terug naar de finale van het kampioenenbal, waar ze dromen van Europese glorie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Atlético Madrid
Leandro Trossard

Meer nieuws

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
2
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
1
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
7
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
5
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
6
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
4
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
21
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
11
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales (T)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern München Bayern München 21:00 PSG PSG

Nieuwste reacties

fanskb fanskb over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" Vital Verheyen Vital Verheyen over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Vital Verheyen Vital Verheyen over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers Sv1978 Sv1978 over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Sv1978 Sv1978 over Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk FELIX25 FELIX25 over Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Arsenal - Atlético Madrid: 1-0 JaKu JaKu over 🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt Andreas2962 Andreas2962 over Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved