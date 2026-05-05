Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League na een 1-0 overwinning tegen Atlético Madrid in de terugwedstrijd van de halve finale. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch volstond die nipte zege voor de Londenaars om het ticket naar de eindstrijd veilig te stellen.

Daar wacht een duel tegen Bayern München of PSG. De wedstrijd begon zoals verwacht: Arsenal nam het initiatief, terwijl Atlético loerde op de counter. De eerste echte kans was zelfs voor de Spanjaarden, maar Julián Álvarez besloot naast. Aan de overkant probeerden de Gunners het via afstandsschoten en combinaties, al bleef echt doelgevaar aanvankelijk uit.

Trossard betrokken bij enige doelpunt

Halverwege de eerste helft kwamen beide ploegen dichter bij een openingstreffer. Declan Rice en Bukayo Saka lieten zich gelden bij Arsenal, terwijl Antoine Griezmann en Giuliano Simeone voor dreiging zorgden bij Atlético. De organisatie van beide teams stond echter goed, waardoor grote kansen schaars bleven.

Net voor rust viel dan toch het doelpunt. Viktor Gyökeres werd diep gestuurd en behield het overzicht. Via Leandro Trossard belandde de bal uiteindelijk bij Saka, die de rebound binnentikte: 1-0. Het Emirates ontplofte en Arsenal had plots de ideale uitgangspositie in handen.

Na de pauze probeerde Atlético de bakens te verzetten. Diego Simeone voerde meerdere wissels door om meer aanvallende impulsen te creëren, maar de Engelse defensie gaf nauwelijks iets weg. Een zeldzame fout van William Saliba bood nog een kans aan Simeone, maar die liet die onbenut.





Spannend tot het einde, Sorloth mist dé kans op gelijkmaker

Arsenal kreeg zelf de kansen om de wedstrijd helemaal te beslissen. Gyökeres liet dé kans op de 2-0 liggen door over te trappen na een perfecte voorzet. Ook Martin Ødegaard en Rice probeerden het, maar zonder succes. Het gebrek aan efficiëntie hield Atlético in de wedstrijd.

In het slotkwartier voerden de bezoekers de druk nog op. Alexander Sørloth kreeg dé mogelijkheid op de gelijkmaker, maar miste de bal volledig voor doel. Even later moest David Raya nog ingrijpen op een gevaarlijke voorzet, maar Arsenal hield stand.

Met Leandro Trossard als uitblinker – hij kreeg een staande ovatie bij zijn wissel – en een solide collectief trok Arsenal de overwinning over de streep. Zo keren de Gunners voor het eerst in jaren terug naar de finale van het kampioenenbal, waar ze dromen van Europese glorie.