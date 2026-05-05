Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Manuel Gonzalez
Vincent Kompany heeft op korte tijd een enorme indruk nagelaten bij FC Bayern München. De Belgische trainer leidde de Duitse grootmacht opnieuw naar de Europese top en heeft daarmee ook het volledige vertrouwen gewonnen van de clubleiding.

Vooral erevoorzitter Uli Hoeneß is bijzonder lovend over de ex-Rode Duivel. Hoeneß windt er geen doekjes om en ziet in Kompany dé man om een nieuw tijdperk in te luiden bij Bayern. “Hij kan hier nog vijf tot tien jaar blijven, als hij dat zelf wil”, klonk het duidelijk in een interview met DAZN. Daarmee onderstreept de sterke man achter de schermen dat de club op lange termijn wil bouwen rond de Belgische coach.

Opvallend is dat Hoeneß zelfs al vooruitblikte naar een verre toekomst, waarin eventueel Sebastian Hoeneß een optie zou kunnen zijn als trainer. Maar tegelijk maakte hij meteen duidelijk dat dat scenario vandaag totaal niet aan de orde is. De prestaties en het werk van Kompany spreken simpelweg voor zich.

Wat vooral opvalt, is de manier waarop Hoeneß over Kompany spreekt. Waar hij eerdere coaches zoals Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann als intelligent bestempelt, gaat hij bij de Belg nog een stap verder. “Als persoon is hij bijna perfect”, klinkt het veelzeggend.

Volgens Hoeneß onderscheidt Kompany zich niet alleen door zijn tactische kwaliteiten, maar ook door zijn menselijke aanpak. Hij laat spelers niet vallen, bekritiseert niemand publiek en vraagt niet voortdurend om nieuwe transfers. In plaats daarvan probeert hij het maximale te halen uit de kern die hij ter beschikking heeft.

Een detail uit hun eerste gesprek bleef Hoeneß bovendien bijzonder bij. Kompany maakte toen meteen duidelijk dat werk voor hem boven alles staat. Hij wil telkens de eerste zijn op training en de laatste die vertrekt. Die mentaliteit sloeg duidelijk aan bij de Bayern-top.

