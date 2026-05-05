Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Bart Vandenbussche
De malaise bij RWDM Brussels lijkt steeds dieper te worden. De club uit Molenbeek werd maandag officieel op de transferverbodslijst van de FIFA geplaatst en mag daardoor de komende drie transferperiodes geen nieuwe spelers registreren.

Die sanctie komt bovenop een toch al bijzonder moeilijke situatie. RWDM is eigendom van Eagle Football Holdings en zit verwikkeld in een juridisch conflict met John Textor, de man achter de groep. Die interne spanningen lijken nu ook hun sportieve en financiële gevolgen te hebben.

Sportief ging het al langer bergaf. RWDM eindigde pas dertiende in de Challenger Pro League en degradeerde uiteindelijk naar het derde niveau. Dat heeft niet alleen met de resultaten te maken, maar ook met het complexe competitieformat in België, waarbij beloftenploegen van onder meer RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge beschermd zijn tegen degradatie.

Alsof dat nog niet volstond, kreeg de club ook al een puntenaftrek wegens financiële problemen. Dat wijst op structurele moeilijkheden, die volgens verschillende bronnen gelinkt zijn aan de bredere financiële situatie binnen Eagle Football en de samenwerking met investeringsfonds Ares.

De toevoeging aan de transferbanlijst van de FIFA is dan ook een zware klap. Zonder de mogelijkheid om nieuwe spelers te registreren, wordt het bijzonder moeilijk om een competitieve ploeg samen te stellen voor de komende seizoenen. Zeker voor een club die net gedegradeerd is en dringend nood heeft aan een sportieve heropbouw.

De financiële onzekerheid voedt bovendien de geruchten over een mogelijk faillissement. Lokale media schetsen een somber beeld, waarbij RWDM afhankelijk lijkt van externe beslissingen en juridische uitkomsten waar het zelf weinig controle over heeft.

De rol van John Textor is daarbij cruciaal. De Amerikaanse zakenman bezit via zijn holding meerdere clubs wereldwijd, maar de situatie in België lijkt een van de meest problematische dossiers te zijn geworden. Het conflict rond eigendomsstructuren en financiering zorgt voor onzekerheid op alle niveaus van de club.

Voor de supporters van RWDM is het een bijzonder harde realiteit. Nog niet zo lang geleden speelde de club op het hoogste niveau, maar nu dreigt ze verder weg te zakken door een combinatie van sportieve tegenvallers en financiële chaos.

De komende maanden worden cruciaal. Zonder snelle oplossing dreigt RWDM Brussels niet alleen sportief, maar ook institutioneel kopje onder te gaan.
 

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

