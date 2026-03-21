Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

De dramatische ontknoping van het seizoen 2022-2023 blijft nazinderen bij KAA Gent. De nederlaag tegen KV Oostende op de slotspeeldag kostte de Buffalo's een plek in Play-off 1 en leidde achteraf tot een stroom aan geruchten.

Opvallend was vooral het verhaal rond mogelijke “aanmoedigingspremies” vanuit Club Brugge. Terwijl Brugge zelf met 7-0 won, leek Oostende plots boven zichzelf uit te stijgen. “Die jongens speelden als leeuwen. Daar moet toch een reden voor zijn?”, stelde voorzitter Ivan De Witte zich openlijk de vraag.

Ook op het veld voelde het voor Gent-spelers vreemd aan. “Het leek wel of Oostende een extra boost had gekregen”, gaf Sven Kums toe. Tegelijk zocht de middenvelder de verklaring ook bij de eigen ploeg: “Een combinatie van nonchalance en nervositeit, denk ik.”

Aan de kant van Oostende werd het verhaal echter ontkracht, zij het met een knipoog. “Als er ooit iets beloofd werd door Club Brugge, dan weet ik er toch niet van”, klonk het bij verdediger Anton Tanghe. “Je begint wel te hopen dat er nog iets komt, maar ik heb alleszins nooit iets gekregen.”

Coach Hein Vanhaezebrouck wees eerder naar andere oorzaken. “Die uitschakeling tegen West Ham United had een grote impact. Dat zat in die kopkes”, verklaarde hij. Toch erkende ook hij dat de inzet van Oostende vragen opriep: “Dat seizoen hadden ze nog nooit zo gelopen en geknokt.”



Binnen Gent bleef het incident nog lang nazinderen, zonder dat er ooit harde bewijzen opdoken. Wat overblijft, is een pijnlijk sportief falen én een hardnekkig gerucht dat het seizoen van de Buffalo’s een wrange nasmaak gaf. Dit weekend tegen Dender willen ze geen herhaling van dat scenario.

