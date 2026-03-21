Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match
De dramatische ontknoping van het seizoen 2022-2023 blijft nazinderen bij KAA Gent. De nederlaag tegen KV Oostende op de slotspeeldag kostte de Buffalo's een plek in Play-off 1 en leidde achteraf tot een stroom aan geruchten.

Opvallend was vooral het verhaal rond mogelijke “aanmoedigingspremies” vanuit Club Brugge. Terwijl Brugge zelf met 7-0 won, leek Oostende plots boven zichzelf uit te stijgen. “Die jongens speelden als leeuwen. Daar moet toch een reden voor zijn?”, stelde voorzitter Ivan De Witte zich openlijk de vraag.

Ook op het veld voelde het voor Gent-spelers vreemd aan. “Het leek wel of Oostende een extra boost had gekregen”, gaf Sven Kums toe. Tegelijk zocht de middenvelder de verklaring ook bij de eigen ploeg: “Een combinatie van nonchalance en nervositeit, denk ik.”

Bij Gent vermoedde iedereen dat Club Brugge een 'aanmoedigingspremie' gaf

Aan de kant van Oostende werd het verhaal echter ontkracht, zij het met een knipoog. “Als er ooit iets beloofd werd door Club Brugge, dan weet ik er toch niet van”, klonk het bij verdediger Anton Tanghe. “Je begint wel te hopen dat er nog iets komt, maar ik heb alleszins nooit iets gekregen.”

Coach Hein Vanhaezebrouck wees eerder naar andere oorzaken. “Die uitschakeling tegen West Ham United had een grote impact. Dat zat in die kopkes”, verklaarde hij. Toch erkende ook hij dat de inzet van Oostende vragen opriep: “Dat seizoen hadden ze nog nooit zo gelopen en geknokt.”


Binnen Gent bleef het incident nog lang nazinderen, zonder dat er ooit harde bewijzen opdoken. Wat overblijft, is een pijnlijk sportief falen én een hardnekkig gerucht dat het seizoen van de Buffalo’s een wrange nasmaak gaf. Dit weekend tegen Dender willen ze geen herhaling van dat scenario.
 

Meer nieuws

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

18:20
Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

18:30
1
Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

18:00
Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

16:30
1
Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

17:00
1
Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

15:45
"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

16:00
2
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
2
Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

14:00
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

13:00
19
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
2
Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

12:20
3
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
3
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
4
"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

21:00
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

10:20
Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

08:10
1
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

11:00
7
Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

10:00
Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

07:41
7
Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

09:30
Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

06:30
2
Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
1
Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

20:30
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

08:20
Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

07:00
5
Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

23:00
Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

22:30
1
"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

20:00

