Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

In 2013 was Anderlecht Fabrice N'Sakala gaan halen bij Troyes. De Fransman kreeg de nodige kritiek, maar drukte ook zijn stempel op Sporting met zijn glimlach en zijn rushes langs de linkerflank. Hij beleefde er echter ook moeilijke momenten.

Fabrice N'Sakala behoort tot de vele spelers die probeerden het van Olivier Deschacht te halen. Tijdens zijn laatste seizoen, in 2015/2016, stak Ivan Obradovic hem echter voorbij.

N'Sakala werd toen zelfs volledig uit de selectie gezet door Besnik Hasi. Maar in november scheurde Obradovic zijn kruisbanden. Vandaag 35 en actief bij Annecy, herinnert N'Sakala zich die ommekeer nog altijd heel goed.

"Ik praatte met Wolverhampton. Ik stond op enkele dagen van een transfer. In mijn hoofd was ik al weg. Niet omdat ik hier niet meer wilde zijn, maar omdat ik niet meer bij de groep hoorde. Op een gegeven moment draait iedereen zich naar mij en zegt: 'Je wilde toch spelen, niet? Wel, dit is het moment'", blikt de linksachter terug in de laatste podcast van Addict O Foot.

Alanyaspor in plaats van Tottenham

Een terugkeer uit het niets in al zijn glorie. "We trekken naar Tottenham. Ik had dat seizoen nog niet gespeeld. Ik speel een van de beste matchen uit mijn carrière. Vijf dagen later belt mijn makelaar: 'Wat heb je uitgespookt in die match? Tottenham wil je nu. Ze willen Danny Rose verkopen en jij bent de prioriteit'".



Fabrice N'Sakala gaat zo van het zijspoor naar het voorplan. Maar door de blessure van Obradovic wil Anderlecht hem niet laten vertrekken. De Fransman speelt in december bijna alles en blijft uiteindelijk bij Paars-Wit. Alleen haalt de leiding op 31 januari Alexander Büttner op huurbasis binnen van Dynamo Moskou. N'Sakala belandt opnieuw op de tribune en zal in de tweede seizoenshelft nog één enkel duel spelen, voordat hij wordt uitgeleend aan Alanyaspor.