Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4340

In 2013 was Anderlecht Fabrice N'Sakala gaan halen bij Troyes. De Fransman kreeg de nodige kritiek, maar drukte ook zijn stempel op Sporting met zijn glimlach en zijn rushes langs de linkerflank. Hij beleefde er echter ook moeilijke momenten.

Fabrice N'Sakala behoort tot de vele spelers die probeerden het van Olivier Deschacht te halen. Tijdens zijn laatste seizoen, in 2015/2016, stak Ivan Obradovic hem echter voorbij.

N'Sakala werd toen zelfs volledig uit de selectie gezet door Besnik Hasi. Maar in november scheurde Obradovic zijn kruisbanden. Vandaag 35 en actief bij Annecy, herinnert N'Sakala zich die ommekeer nog altijd heel goed.

"Ik praatte met Wolverhampton. Ik stond op enkele dagen van een transfer. In mijn hoofd was ik al weg. Niet omdat ik hier niet meer wilde zijn, maar omdat ik niet meer bij de groep hoorde. Op een gegeven moment draait iedereen zich naar mij en zegt: 'Je wilde toch spelen, niet? Wel, dit is het moment'", blikt de linksachter terug in de laatste podcast van Addict O Foot.

Alanyaspor in plaats van Tottenham

Een terugkeer uit het niets in al zijn glorie. "We trekken naar Tottenham. Ik had dat seizoen nog niet gespeeld. Ik speel een van de beste matchen uit mijn carrière. Vijf dagen later belt mijn makelaar: 'Wat heb je uitgespookt in die match? Tottenham wil je nu. Ze willen Danny Rose verkopen en jij bent de prioriteit'".


Fabrice N'Sakala gaat zo van het zijspoor naar het voorplan. Maar door de blessure van Obradovic wil Anderlecht hem niet laten vertrekken. De Fransman speelt in december bijna alles en blijft uiteindelijk bij Paars-Wit. Alleen haalt de leiding op 31 januari Alexander Büttner op huurbasis binnen van Dynamo Moskou. N'Sakala belandt opnieuw op de tribune en zal in de tweede seizoenshelft nog één enkel duel spelen, voordat hij wordt uitgeleend aan Alanyaspor.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Fabrice N'Sakala

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over 🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus Borak Borak over Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge - KV Mechelen: - cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoord: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in" André Coenen André Coenen over "We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs roodwit1880 roodwit1880 over OH Leuven - Antwerp: - André Coenen André Coenen over Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden Goro Goro over Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved