🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Cremonese heeft eindelijk opnieuw aangeknoopt met de zege door te winnen in Parma (0-2). Jari Vandeputte besliste de match in de tweede helft.

Hij vertrok al uit de Pro League toen hij nog geen 20 was, werd sinds de Belgische U19 niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg: Jari Vandeputte is niet de Belg in het buitenland die in ons land (zeker in het zuiden) het meest besproken wordt. Maar in Italië beleeft hij wel sterke momenten.

Opgeleid en gelanceerd door AA Gent, werkte de middenvelder zich jarenlang op via de velden van de Italiaanse Serie C en Serie B. Hij speelde achtereenvolgens voor Viterbese, Vicenza, Catanzaro en Cremonese. Vorig seizoen waren zijn 5 doelpunten en 15 assists mee bepalend voor de promotie van Cremonese naar de Serie A.

Eerste keer in de Italiaanse topklasse

De ploeg heeft het momenteel moeilijk. Voor dit weekend had Cremonese vier nederlagen op rij geleden, en zelfs 15 wedstrijden zonder overwinning. Die reeks kwam nu ten einde met een 0-2-zege op het veld van Parma.

Na de openingstreffer van Youssef Maleh met een afstandsschot kort na rust, was het Vandeputte die in de omschakeling de beslissing forceerde. Hij profiteerde van een knappe assist van de onverwoestbare Jamie Vardy (68e, 0-2).

De emotie was duidelijk zichtbaar na zijn allereerste goal ooit in de Serie A, op 30-jarige leeftijd. Bij Parma stond Mandela Keita aan de aftrap, maar in het laatste kwartier werd hij vervangen om extra aanvallend gewicht in de ploeg te brengen.

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

LIVE: Do or die voor KAA Gent op bezoek bij de hekkensluiter

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

"We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs

Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

