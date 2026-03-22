🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Cremonese heeft eindelijk opnieuw aangeknoopt met de zege door te winnen in Parma (0-2). Jari Vandeputte besliste de match in de tweede helft.

Hij vertrok al uit de Pro League toen hij nog geen 20 was, werd sinds de Belgische U19 niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg: Jari Vandeputte is niet de Belg in het buitenland die in ons land (zeker in het zuiden) het meest besproken wordt. Maar in Italië beleeft hij wel sterke momenten.

Opgeleid en gelanceerd door AA Gent, werkte de middenvelder zich jarenlang op via de velden van de Italiaanse Serie C en Serie B. Hij speelde achtereenvolgens voor Viterbese, Vicenza, Catanzaro en Cremonese. Vorig seizoen waren zijn 5 doelpunten en 15 assists mee bepalend voor de promotie van Cremonese naar de Serie A.

Eerste keer in de Italiaanse topklasse

De ploeg heeft het momenteel moeilijk. Voor dit weekend had Cremonese vier nederlagen op rij geleden, en zelfs 15 wedstrijden zonder overwinning. Die reeks kwam nu ten einde met een 0-2-zege op het veld van Parma.

Na de openingstreffer van Youssef Maleh met een afstandsschot kort na rust, was het Vandeputte die in de omschakeling de beslissing forceerde. Hij profiteerde van een knappe assist van de onverwoestbare Jamie Vardy (68e, 0-2).

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 21, 2026

De emotie was duidelijk zichtbaar na zijn allereerste goal ooit in de Serie A, op 30-jarige leeftijd. Bij Parma stond Mandela Keita aan de aftrap, maar in het laatste kwartier werd hij vervangen om extra aanvallend gewicht in de ploeg te brengen.