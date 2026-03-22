Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Het is D-day in de Jupiler Pro League. Vanavond weten we wie er in de Champions' Play-offs zal spelen. Wat gebeurt er met Anderlecht, KAA Gent en KRC Genk?

KRC Genk eindigt volgens Tuur Dierckx in de top zes

De ontknoping van de reguliere fase van de Jupiler Pro League komt eraan. Bij Sporza gaven enkele analisten hun pronostiek voor de slotspeeldag, om te zien wie er in de top zes eindigt.

Tuur Dierckx zegt dat Anderlecht met 2-0 zal winnen van Cercle Brugge. Hij ziet KAA Gent 2-2 gelijk spelen bij Dender, terwijl Genk met 1-2 wint op La Louvière.

“Ik denk en hoop eigenlijk dat Genk nog Play-off 1 zal halen. Sinds Nicky Hayen heeft overgenomen, waait er een nieuwe wind en is er toch een duidelijkere manier van voetballen”, vertelt hij.

Attractief voetbal van Genk

Hij is zelfs overtuigd dat als Genk Hayen vroeger had binnengehaald dat de Limburgers nu al zekerheid zouden hebben gehad over een plekje in de top zes. “Daarnaast vind ik ook wel dat ze toch beloond mogen worden voor hun Europees parcours, want het is toch geen evidentie om dit te combineren”, klinkt het nog.

Hij gunt het KAA Gent ook en het zou ook verdiend zijn voor de Buffalo’s. “Maar mijn gevoel zegt toch eerder dat het Genk zal worden. Het is ook een leuke ploeg – die altijd wil voetballen - om erbij te hebben in de eindstrijd”, besluit Dierckx.