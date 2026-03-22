Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

Sébastien Pocognoli heeft AS Monaco op de rails gekregen. En dat zorgt ervoor dat de trainer enorm lovende kritiek begint te krijgen.

AS Monaco klimt naar boven

Niemand die twijfelde aan de capaciteiten van Sébastien Pocognoli toen hij aangenomen werd als trainer van AS Monaco, al legde hij een heel moeilijk parcours af.

De situatie was er ook naar, met een ploeg die moeilijk tot voetballen kwam en geen resultaten wist neer te zetten. Beetje bij beetje zette Pocognoli de ploeg naar zijn hand.

In Frankrijk is de kritiek lovend, na een 15 op 15 met onder andere ook een zege tegen PSG. “Het verschil met enkele weken geleden is groot”, zegt Flavien Trésarrieu van L’Équipe aan Het Laatste Nieuws.

Wat er precies veranderd is, is moeilijk te zeggen. “Maar plots lukt het allemaal. Iedereen kan de hoge pressing belopen, Monaco is een collectief blok geworden.”

Ook conditioneel hebben de spelers een stevige stap vooruit gezet, want dat was ook een stevig probleem. Maar er is nog veel meer dat de Fransen opgemerkt hebben.

“Vanuit de kleedkamer viel en valt niets negatiefs te horen. Integendeel. Zij zijn altijd achter Pocognoli blijven staan - wat bij zijn voorganger Adi Hütter anders was”, besluit hij.

Vandaag staat een belangrijk duel tegen Olympique Lyon op de agenda, gevolgd door een thuismatch tegen Olympique Marseille. Cruciaal om een tickets voor de Champions League af te dwingen.

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Ligue 1

 Speeldag 27
RC Lens RC Lens 5-1 Angers Angers
Toulouse Toulouse 1-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-0 Stade Brestois Stade Brestois
Nice Nice 0-4 PSG PSG
Lyon Lyon 15:00 Monaco Monaco
Marseille Marseille 17:15 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 17:15 Metz Metz
Paris FC Paris FC 17:15 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 20:45 Strasbourg Strasbourg

