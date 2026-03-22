🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

Lucas Stassin heeft opnieuw gescoord voor Saint-Etienne. Coach Philippe Montanier had nochtans voorgesteld om hem even rust te gunnen.

Na maanden die erg lastig waren door het mislukte transferdossier in de zomer, de degradatie naar de Ligue 2 en een kuitblessure, is het tij voor Lucas Stassin helemaal gekeerd. In vier van zijn laatste vijf matchen was hij beslissend, en vrijdag werd hij voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels.

Gisterenavond deed hij daar nog een schepje bovenop en hielp hij Saint-Etienne aan een overtuigende 4-0 zege tegen Annecy. Na iets meer dan 20 minuten leverde Stassin al de assist voor de 2-0 van Irvin Cardona, en rond het halfuur gooide hij de match in een definitieve plooi met de 3-0.

Droomavond in Geoffroy-Guichard

Met een diepe loopactie in de rug van een erg hoog staande verdediging zag de voormalige speler van Anderlecht en Westerlo de bezoekende doelman terugdeinzen. Stassin speelde het vervolgens perfect uit door hem oog in oog met een subtiele lob te verschalken.

⚽️ Lucas Stassin fête sa première convocation chez les Diables Rouges avec un piqué MA-GNI-FI-QUE, quel goal wow.#ASSEFCA 💚 3-0 ⚫️ — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) March 21, 2026

De man uit Braine zit op een wolk en wil er niet af: "De vraag die we ons stelden, was of we hem zouden sparen met het oog op zijn bijeenkomst bij de Duivels. Ik heb hem gezegd dat ik hem op de bank kon zetten, zodat hij wat kon rusten", legt trainer Philippe Montanier uit bij beIN SPORTS.





Het antwoord van Stassin liet niet op zich wachten: "Hij zei: 'Nee coach. Dit is een geweldig moment, ik zit er helemaal in. De beste manier om die selectie te eren, is om groot te zijn met Saint-Etienne'. En dat was hij ook." De spits sluit nu aan bij de Rode Duivels met een duidelijke kans om zich te tonen: er is momenteel geen aanvaller die in betere vorm lijkt te zitten dan hij.