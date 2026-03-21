Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Mika Godts is voor het eerst opgeroepen door Rudi Garcia. Een terechte eerste selectie, gezien de indrukwekkende cijfers van de aanvaller van Ajax Amsterdam. De bondscoach heeft zich ook uitgelaten over de zaak.

Mika Godts is Rode Duivel. Enfin: het is nog niet officieel, want de creatieve middenvelder van Ajax Amsterdam moet eerst zijn eerste minuten bij de nationale ploeg maken. Maar in elk geval is Godts nu opgeroepen door Rudi Garcia.

En dus zou hij zijn debuut kunnen maken tegen de VS of tegen Mexico. "De prestaties en statistieken van aanvallende spelers zijn zeer belangrijk", benadrukt de bondscoach. "En Mika, dat is 14 goals en 11 assists in 34 wedstrijden bij Ajax Amsterdam, geloof ik."

"In een ploeg die niet staat waar ze zou moeten staan. Onmogelijk dus, in de ogen van Rudi Garcia, om de Ajacied en spelmaker niet te selecteren. "Mika blinkt uit, dit was het moment om hem te zien bij de nationale ploeg."

"Het ideale moment ook om hem uit te leggen wat we van hem verwachten, hoe wij de zaken zien", legt de bondscoach uit op zijn persconferentie bij de bekendmaking van de selectie. "Hij is 20 en hij is dus nog jong."


"Met hem, Stassin en De Cat bereiden we de toekomst voor en kijken we naar potentiële Rode Duivels. Het was belangrijk om eerlijk te zijn met Mika, om de man te leren kennen. Alles is duidelijk wat hem betreft, we hebben onder meer met zijn entourage gesproken."

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
