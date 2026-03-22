Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"
Rudi Garcia haalde 28 namen boven toen hij zijn selectie voor de Rode Duivels bekendmaakte. Daarbij ook de amper 17-jarige Nathan De Cat van Anderlecht.

De Cat in selectie Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie voor de stage en de oefenmatchen tegen Mexico en de Verenigde Staten met de Rode Duivels bekend.

Enkele nieuwkomers daarin, waaronder ook Nathan De Cat die bij zijn club RSC Anderlecht een absolute zekerheid is geworden. Het gaat plots heel erg snel voor hem met nu ook de Rode Duivels, maar vooral ook de interesse van Bayern München.

“Zijn selectie lanceert tal van discussies op social media met ‘dit is te vroeg’ als rode draad. Een voormalig bondscoach wist mij te vertellen dat ‘jongens van de toekomst’ tijdig moeten leren omgaan met een tornooi-ervaring. Ik volg dat wel”, zegt Imke Courtois in De Zondag.

18 jaar op de dag van de finale

De Cat wordt op 19 juli, de dag van de finale van het WK, 18 jaar oud. “Het zou een mooi cadeau zijn, zelfs vanop de bank, maar het is helaas quasi onmogelijk dat de Belgen daar nog tussen de lijnen zullen staan.”

Afwachten welke rol Rudi Garcia voor de youngster van paars-wit weglegt in deze interlandbreak en of de Fransman voor De Cat een plekje heeft in de WK-selectie.

LIVE: Anderlecht krijgt slaag van Cercle: 1-3 na 35 minuten Live

LIVE: Anderlecht krijgt slaag van Cercle: 1-3 na 35 minuten

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

LIVE: OH Leuven virtueel in de play-downs door voorsprong Zulte Waregem tegen Charleroi

LIVE: RUST: Zwak Standard kan geen vuist maken tegen Westerlo

LIVE: Rollercoasterwedstrijd in La Louvière maar Genk wel virtueel in top 6

LIVE: Dender en Gent opnieuw op gelijke hoogte! Rusten!

LIVE: Zulte Waregem met voorsprong de rust in

LIVE: Sabbe zet Club met afgeweken bal op 3-0 tegen KV Mechelen

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

Anderlecht 1-2 Cercle Brugge
FCV Dender EH 1-1 KAA Gent
Zulte Waregem 0-0 Charleroi
Standard 0-0 Westerlo
La Louvière 0-2 KRC Genk
OH Leuven 0-0 Antwerp
Club Brugge 2-0 KV Mechelen
STVV 0-2 Union SG

