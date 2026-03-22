Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Rudi Garcia haalde 28 namen boven toen hij zijn selectie voor de Rode Duivels bekendmaakte. Daarbij ook de amper 17-jarige Nathan De Cat van Anderlecht.

De Cat in selectie Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie voor de stage en de oefenmatchen tegen Mexico en de Verenigde Staten met de Rode Duivels bekend.

Enkele nieuwkomers daarin, waaronder ook Nathan De Cat die bij zijn club RSC Anderlecht een absolute zekerheid is geworden. Het gaat plots heel erg snel voor hem met nu ook de Rode Duivels, maar vooral ook de interesse van Bayern München.

“Zijn selectie lanceert tal van discussies op social media met ‘dit is te vroeg’ als rode draad. Een voormalig bondscoach wist mij te vertellen dat ‘jongens van de toekomst’ tijdig moeten leren omgaan met een tornooi-ervaring. Ik volg dat wel”, zegt Imke Courtois in De Zondag.

18 jaar op de dag van de finale

De Cat wordt op 19 juli, de dag van de finale van het WK, 18 jaar oud. “Het zou een mooi cadeau zijn, zelfs vanop de bank, maar het is helaas quasi onmogelijk dat de Belgen daar nog tussen de lijnen zullen staan.”

Lees ook... LIVE: Anderlecht krijgt slaag van Cercle: 1-3 na 35 minuten›

Afwachten welke rol Rudi Garcia voor de youngster van paars-wit weglegt in deze interlandbreak en of de Fransman voor De Cat een plekje heeft in de WK-selectie.