📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Foto: © photonews

Zondag wordt de slotspeeldag in de Jupiler Pro League gehouden. Mauves Army 2003 doet alvast een mooie oproep naar de supporters.

10 jaar na de aanslagen in Brussel

Morgenavond zit het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League erop. Die dag is het ook tien jaar geleden dat er aanslagen gepleegd werden in Brussel.

“Ter gelegenheid hiervan zal de groep voor aanvang van de wedstrijd tegen Cercle Brugge een spandoek in de tribune ontvouwen, tijdens een door de club georganiseerde herdenkingsminuut”, laat Mauves Army 2003 weten op haar sociale media.

Er wordt aan de supporters gevraagd om zondag een Belgische vlag mee te brengen naar het stadion. “E deze trots te zwaaien tijdens dit eerbetoon aan de slachtoffers, hun familie en hun naasten.”

Moed en vastberadenheid

Ze willen ook eerbetoon brengen. “En daarbij ook stilstaan bij al diegenen die sinds die dag blijk geven van een voorbeeldige moed en vastberadenheid. Uit respect en solidariteit. Om nooit te vergeten.”

Bij de aanslagen in Brussel kwamen tien jaar geleden 35 mensen om het leven. Het was de zwaarste terreuraanslag ooit in ons land.

Volg Anderlecht - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (22/03).

