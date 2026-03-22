Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: Dender en Gent opnieuw op gelijke hoogte! Rusten!

Voor KAA Gent staat er veel op het spel zondagavond in en tegen Dender. Winst is voldoende voor een ticket voor de Champions' Play-offs. Wij zitten op het puntje van onze stoel, volg de wedstrijd hier LIVE en op de voet!

Aernout Van Lindt vanuit Denderleeuw
45+20
 Rusten met 1-1. Werk aan de winkel nog even voor de VAR mogelijk, maar het is toch gewoon rusten.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
44
 De Vlieger met een schotje, maar hoog over. La Louvière is ondertussen op 2-2 gekomen tegen Genk en zo staan de Buffalo's in de top-6.
41
 Araujo houdt een bal binnen. Veel tempo zit er niet in. Gent moet nochtans scoren.
38
 Voor KAA Gent is het natuurlijk praat naar de vaak, want zij moeten sowieso zelf winnen om in de top-6 te blijven.
36
 Genk 0-2 voor, Anderlecht 1-3 achter. Er is een scenario mogelijk waarin Gent én Genk allebei nog in de top-6 kunnen raken. Dat was vooraf ondenkbaar - zes goals onderling ophalen. Ondertussen is meer dan de helft van het werk gedaan.
33
 Schot van Hrncar, over de kooi van Roef.
30
 Toshevski heeft een zee van tijd en ruimte. Hij trapt nog op/in Van Der Heyden, maar daar zat veel meer in.
28
 Ferraro erdoorheen. De voorzet gaat uiteindelijk via de neergevallen Volckaert in veiligheid.
25
 Vrije trap voor Gent. Van Der Heyden aan de tweede paal, maar niemand kan er wat mee doen.
22
 Halfweg de eerste helft. Dender nog eens op wandel, maar de vrije trap moet worden hernomen.
19
 En nu Dean met een schotje, maar hoog over.
17
 KAA Gent moet de bakens nu gaan verzetten. Genk staat op voorsprong en dus zijn ze virtueel hun top-6 kwijt.
14
 Dat heeft niet lang geduurd. Ferraro knalt en lekker in het hoekje: 1-1!
14

Goal 		Doelpunt van Fabio Ferraro
12
 Plots maakt Dean er uit een scherpe hoek 0-1 van. Doelman Gallon ziet er daar niet goed uit. Of komt de VAR nog tussen?
11
 Skoras en Dean maken het niet af. Knullig, maar er was al even gevlagd voor buitenspel wel.
11

Goal 		Doelpunt van Max Dean (Wilfried Kanga)
9
 Ferraro met een kans, maar een complete afzwaaier en zo zelf over de zijlijn!
7
 Even moeilijk uitverdedigen bij Dender. Gallon duwt naar de zijkant.
4
 De thuisploeg gaat wat aan het breien. Dat levert uiteindelijk wel een hoekschop op.
1
 De bal rolt in Denderleeuw!
1
 FCV Dender EH - KAA Gent: 0-0
18:30
 Alle matchen moeten tegelijk beginnen. Nog even wachten dus.

Vooraf
KAA Gent strijdt op bezoek bij FCV Dender om de zesde plaats in het klassement. Bij winst zijn ze zeker en dus willen ze niets aan het toeval overlaten. Araujo is de enige nieuwkomer in het team, Duverne wordt zo naar de bank verwezen. Bij de thuisploeg is de gewilde Nsimba nog buiten strijd.

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 6.4  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Ferraro Fabio 7.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Goncalves Bryan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Marijnissen Luc 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
Sambu Marsoni A 6.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mbamba Noah 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Rodes Nathan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kvet Roman 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Viltard Malcolm 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Hrnčár David 6.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Toshevski David 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
De Kerf Bo  
Oratmangoen Ragnar  
Koton Krzysztof  
Attah Kadiri Jordan  
Jahanbakhsh Alireza  
Dietsch Guillaume  
Daali Amine  
Berte Mohamed  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Van Der Heyden Siebe 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Volckaert Matties 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
Hashioka Daiki 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Araujo Tiago 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
De Vlieger Tibe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Skoras Michal 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
Hong Hyun-Seok 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kanga Wilfried A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Dean Max 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Omgba Aimé  
Ito Atsuki  
Essaouabi Hatim  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
De Meyer Gilles  
Kadri Abdelkahar  
Goore Hyllarion  

LIVE: Do or die voor KAA Gent op bezoek bij de hekkensluiter
Voor KAA Gent staat er veel op het spel zondagavond in en tegen Dender. Winst is voldoende voor een ticket voor de Champions' Play-offs. Als er niet gewonnen wordt, moet er gekeken worden naar de match van Genk tegen La Louvière. De spanning staat erop, maar Rik De Mil blijft rustig.

Of de match tegen Dender de match van het jaar is voor KAA Gent? Rik De Mil gaf eerder al een dat het een finale is, maar dat er ook druk op de vorige wedstrijden stond. Zonder overwinningen tegen Zulte Waregem en Mechelen speelden ze nu al niet meer voor de top-6.

KAA Gent speelt 'tweede CL-finale' tegen Dender

Ook in die wedstrijden was het eigenlijk al van moeten. "Mathematisch bleven we sowieso in de race, maar we wisten dat het ook tegen Mechelen en Zulte Waregem van moeten was", aldus De Mil daarover eerder op zijn persconferentie.

"Het is nu de laatste horde en die mogen we - net als de vorige - niet missen. We zijn er ons ook van bewust, maar er spelen nog heel veel ploegen om iets. We spelen onze tweede Champions League-finale bij wijze van spreken. We moeten er vol voor gaan."

Persoonlijkheid laten zien tegen Dender

"We beseffen dat het een moeilijke wedstrijd is. Heel veel ploegen hebben het al moeilijk gehad in Dender. We moeten omgaan met die druk en persoonlijkheid laten zien. De voorbije weken is ons dat gelukt, nu moeten we consistentie blijven tonen."

"Ik wil niet weten wat er in La Louvière - Genk zal gebeuren. In het stadion kan je sowieso heel goed volgen wat er op andere velden bezig is. Ik ga ervan uit dat Genk zal winnen in La Louvière. Wij kunnen daar niet mee bezig zijn, maar het zal tot ons komen via de geluiden in het stadion."

 

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

20/03

KAA Gent kan zich zondag plaatsen voor de Champions' Play-offs. Maar dan mag het verhaal van 2023 zich niet herhalen.

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

11:00 1

Mathias Delorge heeft zijn comeback gemaakt bij Jong AA Gent. Na meer dan drie maanden revalidatie stond de middenvelder opnieuw op het veld, in de met 3-2 gewonnen wedstri...

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

16:30

KAA Gent kan zich op de slotspeeldag verzekeren van een plekje in de top zes. De troepen van Rik De Mil hebben daarbij alles in eigen handen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
