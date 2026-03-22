LIVE: Dender en Gent opnieuw op gelijke hoogte! Rusten!

Voor KAA Gent staat er veel op het spel zondagavond in en tegen Dender. Winst is voldoende voor een ticket voor de Champions' Play-offs. Als er niet gewonnen wordt, moet er gekeken worden naar de match van Genk tegen La Louvière. De spanning staat erop, maar Rik De Mil blijft rustig.

Of de match tegen Dender de match van het jaar is voor KAA Gent? Rik De Mil gaf eerder al een dat het een finale is, maar dat er ook druk op de vorige wedstrijden stond. Zonder overwinningen tegen Zulte Waregem en Mechelen speelden ze nu al niet meer voor de top-6.

KAA Gent speelt 'tweede CL-finale' tegen Dender

Ook in die wedstrijden was het eigenlijk al van moeten. "Mathematisch bleven we sowieso in de race, maar we wisten dat het ook tegen Mechelen en Zulte Waregem van moeten was", aldus De Mil daarover eerder op zijn persconferentie.

"Het is nu de laatste horde en die mogen we - net als de vorige - niet missen. We zijn er ons ook van bewust, maar er spelen nog heel veel ploegen om iets. We spelen onze tweede Champions League-finale bij wijze van spreken. We moeten er vol voor gaan."

Persoonlijkheid laten zien tegen Dender

"We beseffen dat het een moeilijke wedstrijd is. Heel veel ploegen hebben het al moeilijk gehad in Dender. We moeten omgaan met die druk en persoonlijkheid laten zien. De voorbije weken is ons dat gelukt, nu moeten we consistentie blijven tonen."

"Ik wil niet weten wat er in La Louvière - Genk zal gebeuren. In het stadion kan je sowieso heel goed volgen wat er op andere velden bezig is. Ik ga ervan uit dat Genk zal winnen in La Louvière. Wij kunnen daar niet mee bezig zijn, maar het zal tot ons komen via de geluiden in het stadion."