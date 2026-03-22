Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: Zulte Waregem met voorsprong de rust in

Zulte Waregem wil tegen Charleroi alsnog proberen de Relegation Play-offs te vermijden. Het moet dan zelf winnen én hopen dat OH Leuven en La Louvière dat niet doen. Laurent Lemoine, Benoit Nyssen en Marley Aké vervangen Yannick Cappelle, Benoit De Jaegere en Wilguens Paugain. Volg het hier LIVE!

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Stand Live
Tijd   Rust 
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45+20
 Neen dus! Zulte Waregem met een voorsprong de rust in. Na de pauze nog 45 minuten bibberen en kijken naar La Louvière en OH Leuven ook.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
44
 Krijgen we nog iets voor de rust?
41

Goal 		Doelpunt van Jeppe Erenbjerg (Joseph Opoku)
41
 Dan toch een doelpunt. De onvermijdelijke Erenbjerg maakt er 1-0 van. Zulte Waregem virtueel in veiligheid en op plaats twaalf.
38
 Opoku met de knal, maar Koné redt andermaal!
35
 We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?
32
 Al 11 doelpunten her en der. Hier blijft het stil.
29
 Keita slikt de eerste gele kaart van de avond.
27
  Gele kaart voor Cheick Keita
26
 Schot van Titraoui, geen probleem voor Gabriël.
23
 Halfweg de eerste helft. Het is wat stilgevallen.
20
 Charleroi is het evenwicht gaandeweg aan het herstellen. Nog geen grote kansen, nog geen goals. Er vielen er op de andere velden tot dusver al zeven op de andere velden.
17
 Charleroi met het balbezit, maar zonder grote kansen in deze fase.
Zulte Waregem (Zulte Waregem - Charleroi)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Lukas Willen - Jakob Kiilerich - Laurent Lemoine - Marley Ake - Thomas Claes - Dirk Asare - Benoit Nyssen - Jeppe Erenbjerg - Joseph Opoku - Anosike Ementa
Bank: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Malick Mbaye - Benoit De Jaegere - Yannick Cappelle

Charleroi (Zulte Waregem - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Jules Gaudin - Cheick Keita - Aiham Ousou - Lewin Blum - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir
14
 Zulte Waregem is in de openingsfase de beste ploeg. Koné is al veel in beeld geweest.
11
 Opoku met een schot, maar Koné kan pakken.
8
 Bernier met een schotje. Levert dat iets op? Neen, Gabriël kan makkelijk wegwerken.
5
 Zulte Waregem gaat op zoek naar de redding, maar moet dan ook naar andere velden kijken. Erenbjerg met de kopbal!
3
 Scheidler maakt zich sterk, maar niemand in de buurt en Erenbjerg kan wegwerken.
1
 De bal rolt in Waregem!
1
 Zulte Waregem - Charleroi: 0-0

Vooraf
Zulte Waregem wil tegen Charleroi alsnog proberen de Relegation Play-offs te vermijden. Het moet dan zelf winnen én hopen dat OH Leuven en La Louvière dat niet doen. Voor Charleroi is het zaak om vertrouwen te gaan tanken. Laurent Lemoine, Benoit Nyssen en Marley Aké vervangen Yannick Cappelle, Benoit De Jaegere en Wilguens Paugain.

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 7.6  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Willen Lukas 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Kiilerich Jakob 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
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Lemoine Laurent 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Ake Marley 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Claes Thomas 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
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Asare Dirk 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
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Nyssen Benoit 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Erenbjerg Jeppe 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Opoku Joseph A 7.6  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Ementa Anosike 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Bank
Bostyn Louis  
Tanghe Anton  
Lofolomo Enrique  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Mbaye Malick  
De Jaegere Benoit  
Cappelle Yannick  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.5  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
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Gaudin Jules 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 27/40 (67.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
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Keita Cheick   6.3  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Blum Lewin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bernier Antoine 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Szymczak Filip  
Nzita Mardochee  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Benaets Quentin  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
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 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
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