LIVE: Zulte Waregem met voorsprong de rust in
Zulte Waregem wil tegen Charleroi alsnog proberen de Relegation Play-offs te vermijden. Het moet dan zelf winnen én hopen dat OH Leuven en La Louvière dat niet doen. Laurent Lemoine, Benoit Nyssen en Marley Aké vervangen Yannick Cappelle, Benoit De Jaegere en Wilguens Paugain. Volg het hier LIVE!
Rust
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Discussieer live mee!
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45+20
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Neen dus! Zulte Waregem met een voorsprong de rust in. Na de pauze nog 45 minuten bibberen en kijken naar La Louvière en OH Leuven ook.
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Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
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44
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Krijgen we nog iets voor de rust?
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41
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Doelpunt van Jeppe Erenbjerg (Joseph Opoku)
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41
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Dan toch een doelpunt. De onvermijdelijke Erenbjerg maakt er 1-0 van. Zulte Waregem virtueel in veiligheid en op plaats twaalf.
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38
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Opoku met de knal, maar Koné redt andermaal!
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35
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We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?
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32
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Al 11 doelpunten her en der. Hier blijft het stil.
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29
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Keita slikt de eerste gele kaart van de avond.
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27
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Gele kaart voor Cheick Keita
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26
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Schot van Titraoui, geen probleem voor Gabriël.
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23
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Halfweg de eerste helft. Het is wat stilgevallen.
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20
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Charleroi is het evenwicht gaandeweg aan het herstellen. Nog geen grote kansen, nog geen goals. Er vielen er op de andere velden tot dusver al zeven op de andere velden.
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17
|
Charleroi met het balbezit, maar zonder grote kansen in deze fase.
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Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Lukas Willen
- Jakob Kiilerich
- Laurent Lemoine
- Marley Ake
- Thomas Claes
- Dirk Asare
- Benoit Nyssen
- Jeppe Erenbjerg
- Joseph Opoku
- Anosike Ementa
Bank:
Louis Bostyn
- Anton Tanghe
- Enrique Lofolomo
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Wilguens Paugain
- Malick Mbaye
- Benoit De Jaegere
- Yannick Cappelle
Charleroi:
Mohamed Kone
- Jules Gaudin
- Cheick Keita
- Aiham Ousou
- Lewin Blum
- Etienne Camara
- Yacine Titraoui
- Antoine Bernier
- Jakob Napoleon Romsaas
- Patrick Pflücke
- Aurélien Scheidler
Bank:
Filip Szymczak
- Mardochee Nzita
- Antoine Colassin
- Mehdi Boukamir
- Yassine Khalifi
- Quentin Benaets
- Yoann Cisse
- Martin Delavallee
- Amine Boukamir
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14
|
Zulte Waregem is in de openingsfase de beste ploeg. Koné is al veel in beeld geweest.
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11
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Opoku met een schot, maar Koné kan pakken.
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8
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Bernier met een schotje. Levert dat iets op? Neen, Gabriël kan makkelijk wegwerken.
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5
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Zulte Waregem gaat op zoek naar de redding, maar moet dan ook naar andere velden kijken. Erenbjerg met de kopbal!
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3
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Scheidler maakt zich sterk, maar niemand in de buurt en Erenbjerg kan wegwerken.
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1
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De bal rolt in Waregem!
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1
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Zulte Waregem - Charleroi: 0-0
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Vooraf
Zulte Waregem wil tegen Charleroi alsnog proberen de Relegation Play-offs te vermijden. Het moet dan zelf winnen én hopen dat OH Leuven en La Louvière dat niet doen. Voor Charleroi is het zaak om vertrouwen te gaan tanken. Laurent Lemoine, Benoit Nyssen en Marley Aké vervangen Yannick Cappelle, Benoit De Jaegere en Wilguens Paugain.
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Gabriel Brent
|
| 7.6
Brent Gabriel @ Zulte Waregem - Charleroi7.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/12 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Willen Lukas
|
| 7.0
Lukas Willen @ Zulte Waregem - Charleroi7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Kiilerich Jakob
|
| 7.1
Jakob Kiilerich @ Zulte Waregem - Charleroi7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/29 (89.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
|
Lemoine Laurent
|
| 6.9
Laurent Lemoine @ Zulte Waregem - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/27 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Ake Marley
|
| 6.7
Marley Ake @ Zulte Waregem - Charleroi6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Claes Thomas
|
| 7.1
Thomas Claes @ Zulte Waregem - Charleroi7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
|
Asare Dirk
|
| 6.7
Dirk Asare @ Zulte Waregem - Charleroi6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/18 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
|
Nyssen Benoit
|
| 6.6
Benoit Nyssen @ Zulte Waregem - Charleroi6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/20 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Erenbjerg Jeppe
⚽
|
| 8.2
Jeppe Erenbjerg @ Zulte Waregem - Charleroi8.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/2
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Opoku Joseph
A
|
| 7.6
Joseph Opoku @ Zulte Waregem - Charleroi7.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Ementa Anosike
|
| 6.3
Anosike Ementa @ Zulte Waregem - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/18 (77.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|Bank
|
Bostyn Louis
|
|
|
|
|
Tanghe Anton
|
|
|
|
|
Lofolomo Enrique
|
|
|
|
|
Vossen Jelle
|
|
|
|
|
Gavriel Stavros
|
|
|
|
|
Paugain Wilguens
|
|
|
|
|
Mbaye Malick
|
|
|
|
|
De Jaegere Benoit
|
|
|
|
|
Cappelle Yannick
|
|
|
|
|
|
|
Kone Mohamed
|
| 6.5
Mohamed Kone @ Zulte Waregem - Charleroi6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
|
Gaudin Jules
|
| 6.1
Jules Gaudin @ Zulte Waregem - Charleroi6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/40 (67.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/9 (33.3%)
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/40 (67.5%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
|
Keita Cheick
|
| 6.3
Cheick Keita @ Zulte Waregem - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Ousou Aiham
|
| 6.5
Aiham Ousou @ Zulte Waregem - Charleroi6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/25 (84%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
- Sleutelpasses: 1
|
Blum Lewin
|
| 6.7
Lewin Blum @ Zulte Waregem - Charleroi6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/25 (96%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/6 (66.7%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Camara Etienne
|
| 6.8
Etienne Camara @ Zulte Waregem - Charleroi6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/27 (92.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Titraoui Yacine
|
| 6.2
Yacine Titraoui @ Zulte Waregem - Charleroi6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/33 (78.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Bernier Antoine
|
| 6.9
Antoine Bernier @ Zulte Waregem - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 7.0
Jakob Napoleon Romsaas @ Zulte Waregem - Charleroi7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/20 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.4
Patrick Pflücke @ Zulte Waregem - Charleroi6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/9 (66.7%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
- Schoten op doel: 0/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Scheidler Aurélien
|
| 6.6
Aurélien Scheidler @ Zulte Waregem - Charleroi6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/18 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
Szymczak Filip
|
|
|
|
|
Nzita Mardochee
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Khalifi Yassine
|
|
|
|
|
Benaets Quentin
|
|
|
|
|
Cisse Yoann
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
Boukamir Amine
|
|
|
|