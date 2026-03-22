LIVE: Zulte Waregem met voorsprong de rust in

Zulte Waregem: Brent Gabriel - Lukas Willen - Jakob Kiilerich - Laurent Lemoine - Marley Ake - Thomas Claes - Dirk Asare - Benoit Nyssen - Jeppe Erenbjerg - Joseph Opoku - Anosike Ementa

Bank: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Malick Mbaye - Benoit De Jaegere - Yannick Cappelle



Charleroi: Mohamed Kone - Jules Gaudin - Cheick Keita - Aiham Ousou - Lewin Blum - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler

Bank: Filip Szymczak - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir