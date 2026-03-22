LIVE: Sabbe zet Club met afgeweken bal op 3-0 tegen KV Mechelen

Club Brugge sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Kan blauw-zwart nog voorbij Union op de laatste speeldag?

Club Brugge en KV Mechelen zijn allebei al geplaatst voor de Champions' Play-offs en zullen dit seizoen dus nog twee keer tegen elkaar spelen. Op deze laatste speeldag van de reguliere competitie staat er vooral voor blauw-zwart nog iets op het spel.

Club staat op drie punten van leider Union en kan nog naar de eerste plaats springen. Daarvoor moet blauw-zwart wel zelf thuis winnen en moet Union verliezen op het veld van STVV, de derde in de stand.

Geen Vanaken bij Club

Op Hans Vanaken zal Ivan Leko wel geen beroep kunnen doen, hij zit niet in de selectie. De kapitein van Club heeft nog te veel last van zijn blessure aan de heup. Wellicht wordt Vetlesen zijn vervanger in de basis.

KV Mechelen staat op dit moment vierde en is bij winst ook zeker van die plaats. Bij een nederlaag kunnen zowel Anderlecht als KAA Gent nog over KV Mechelen wippen als zij wel hun wedstrijd kunnen winnen.

KV Mechelen ligt Club niet goed

In zijn laatste twee duels thuis tegen KV Mechelen bleef blauw-zwart telkens steken op 1-1. Begin augustus verloor Club ook op het veld van KV Mechelen, blauw-zwart is dus gewaarschuwd.