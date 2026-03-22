Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: Sabbe zet Club met afgeweken bal op 3-0 tegen KV Mechelen

Club Brugge sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Kan blauw-zwart nog voorbij Union op de laatste speeldag?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Discussieer live mee! Lees 12 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+5
 Raman lijkt op MIgnolet te kunnen afgaan, maar Seys komt nog net op tijd tussen en tikt de bal uit zijn voeten.
45+1
 Halhal stopt Tzolis foutief af net voor de zestien, Club krijgt een vrije trap. De Griek probeert het zelf en legt de bal op het dak van het doel.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44
 Mechele is blijven liggen na een stevig duel met Konaté bij een corner. Visser deelt echter geen kaart uit, Konaté lijkt goed weg te komen.
43
 Geen 4-0
Mechele kopt een corner richting doel, Tresoldi komt nog tussen en probeert binnen te tikken. Miras pakt uit met een geweldige reflex en vermijdt een vierde tegendoelpunt.
41
  Gele kaart voor Redouane Halhal
Halhal trekt Tzolis neer en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
38
 Voor de rust lijkt KV Mechelen al helemaal uitgeteld, de wedstrijd is nu al gespeeld.
37

Goal 		Doelpunt van Kyriani Sabbe (Christos Tzolis)
Tzolis legt een corner terug tot buiten de zestien. Sabbe kan uithalen, de bal wijkt nog af op een Mechelse voet en gaat zo binnen het bereik van Miras binnen. De tweede van Sabbe, Club staat nu al 3-0 voor.
35
 Forbs blijft voor gevaar zorgen op rechts, maar nu blijft zijn voorzet hangen in de zestien.
32
 Tzolis probeert Forbs weg te sturen, maar Miras komt goed uit zijn doel en kopt weg.
31
 Miras moet tussenbeide komen op poging van Forbs, de rebound van Tresoldi gaat over.
29
 Tzolis kan na een zoveelste Brugse aanval uithalen, maar zijn schot is niet binnen het kader.
25
 Halfweg de eerste helft loopt het bijzonder vlot voor blauw-zwart met een dubbele voorsprong. KV Mechelen komt niet in de buurt van Mignolet.
22

Goal 		Doelpunt van Kyriani Sabbe (Hugo Vetlesen)
En daar is dan toch de 2-0. Forbs komt naar binnen en vindt Vetlesen, de Noor vindt met een hakje de diep gelopen Sabbe in de zestien. De rechtsachter van Club komt alleen voor Miras en trapt de 2-0 staalhard binnen.
17
 Forbs met een voorzet op rechts, Halhal zet over de achterlijn. Tzolis trapt de corner over alles en iedereen heen.
15
 Tresoldi wordt gezocht aan de eerste paal, maar opnieuw maakt Konaté het gevaar onschadelijk.
12
 Tzolis zoekt Tresoldi in de zestien, Konaté zit er net tussen. De bal blijft hangen in de zestien, maar scoren lukt niet.
11
 Tzolis trapt een eerste corner van Club laag, Onyedika wordt net voldoende gehinderd om uit te halen. Een nieuwe corner levert geen gevaar op.
7
 Raman kopt een vroege voorzet vanop het penaltypunt richting doel, de bal gaat maar net over.
6
 KV Mechelen komt een eerste keer in de buurt van Mignolet, maar hij kan een voorzet van Van Brederode uit de lucht plukken.
5
 Daar is Club nog eens. Tzolis gooit de bal in de zestien, de bal wordt net voor de neus van Stankovic weggewerkt.
2

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)
BIj de eerste aanval is het meteen prijs voor Club. Seys zet op links goed voor, Tresoldi komt tussen twee verdedigers van KV Mechelen en legt de bal buiten het bereik van Miras binnen.
1
 Club Brugge - KV Mechelen: 0-0
17:52
 KV Mechelen moet het ook zonder hun kapitein Hammar doen, Boersma zit ook niet in de selectie. Benito Raman staat voor het eerst sinds eind november nog eens in de basis.
17:50
 Bij Club Brugge vervangt Vetlesen in de basis de geblesseerde kapitein Vanaken.
Club Brugge: Simon Mignolet - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Bank: Ludovit Reis - Cisse Sandra - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Redouane Halhal - Jose Marsa - Dikeni Salifou - Kerim Mrabti - Therence Koudou - Myron van Brederode - Benito Raman - Bilal Bafdili
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Hassane Bandé - Mathis Servais - Ian Truyf - Ian Struyf - Keano Vanrafelghem - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene

Mignolet Simon 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Seys Joaquin A 7.77  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 7.77  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 7.18  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani ⚽ ⚽ 8.86  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo A 7.41  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.76  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 7.54  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 2/4
Meer statistieken
Bank
Reis Ludovit  
Sandra Cisse  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
Campbell Shandre  
 

Miras Nacho 5.37  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
St. Jago Tommy 5.87  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Konaté Mory 5.64  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Halhal Redouane   5.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Meer statistieken
Marsa Jose 5.96  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 5.83  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 5.85  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Koudou Therence 5.95  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 6.45  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Raman Benito 6.24  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bafdili Bilal 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin  
Diouf Gora  
Bandé Hassane  
Servais Mathis  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Vanrafelghem Keano  
Willockx Axel  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  

Vooraf

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?
Club Brugge en KV Mechelen zijn allebei al geplaatst voor de Champions' Play-offs en zullen dit seizoen dus nog twee keer tegen elkaar spelen. Op deze laatste speeldag van de reguliere competitie staat er vooral voor blauw-zwart nog iets op het spel. 

Club staat op drie punten van leider Union en kan nog naar de eerste plaats springen. Daarvoor moet blauw-zwart wel zelf thuis winnen en moet Union verliezen op het veld van STVV, de derde in de stand. 

Geen Vanaken bij Club

Op Hans Vanaken zal Ivan Leko wel geen beroep kunnen doen, hij zit niet in de selectie. De kapitein van Club heeft nog te veel last van zijn blessure aan de heup. Wellicht wordt Vetlesen zijn vervanger in de basis. 

KV Mechelen staat op dit moment vierde en is bij winst ook zeker van die plaats. Bij een nederlaag kunnen zowel Anderlecht als KAA Gent nog over KV Mechelen wippen als zij wel hun wedstrijd kunnen winnen. 

KV Mechelen ligt Club niet goed

In zijn laatste twee duels thuis tegen KV Mechelen bleef blauw-zwart telkens steken op 1-1. Begin augustus verloor Club ook op het veld van KV Mechelen, blauw-zwart is dus gewaarschuwd. 

"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

20/03

Zondag wordt de allerlaatste speeldag van de Jupiler Pro League afgewerkt. Club Brugge speelt tegen KV Mechelen en zal dat in de play-offs nog twee keer mogen doen.

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

21/03 2

Fred Vanderbiest loodste KV Mechelen naar een historische plek in de Champions' Play-offs. Maar hoelang blijft hij nog aan boord bij Malinwa?

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

21/03 10

Het is KV Mechelen eindelijk gelukt. Voor het eerst in al die jaren met play-offs hebben ze zich weten te plaatsen voor de top-6 en de Champions' Play-offs. En dat misschie...

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

21/03 1

KV Mechelen zit in de Champions' Play-offs. En daar mag het gerust ook Fred Vanderbiest voor danken. Die begon schoorvoetend aan het seizoen bij Malinwa, maar maakt steeds ...

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

21/03 1

Het succes van KV Mechelen dit seizoen heeft ook een persoonlijk verhaal. Coach Fred Vanderbiest loodste Malinwa naar Play-off 1, maar daarvoor moest hij eerst zichzelf her...

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

21/03

Bij KV Mechelen was het een weekje vol euforie. De ploeg haalde met de winst tegen Anderlecht de Champions' Play-offs.

10:25

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved