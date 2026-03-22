LIVE: Sabbe zet Club met afgeweken bal op 3-0 tegen KV Mechelen

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Rust
45+5
Raman lijkt op MIgnolet te kunnen afgaan, maar Seys komt nog net op tijd tussen en tikt de bal uit zijn voeten.
45+1
Halhal stopt Tzolis foutief af net voor de zestien, Club krijgt een vrije trap. De Griek probeert het zelf en legt de bal op het dak van het doel.
45
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44
Mechele is blijven liggen na een stevig duel met Konaté bij een corner. Visser deelt echter geen kaart uit, Konaté lijkt goed weg te komen.
43
Geen 4-0
Mechele kopt een corner richting doel, Tresoldi komt nog tussen en probeert binnen te tikken. Miras pakt uit met een geweldige reflex en vermijdt een vierde tegendoelpunt.
41
Gele kaart voor Redouane Halhal
Halhal trekt Tzolis neer en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
38
Voor de rust lijkt KV Mechelen al helemaal uitgeteld, de wedstrijd is nu al gespeeld.
37
Doelpunt van Kyriani Sabbe (Christos Tzolis)
Tzolis legt een corner terug tot buiten de zestien. Sabbe kan uithalen, de bal wijkt nog af op een Mechelse voet en gaat zo binnen het bereik van Miras binnen. De tweede van Sabbe, Club staat nu al 3-0 voor.
35
Forbs blijft voor gevaar zorgen op rechts, maar nu blijft zijn voorzet hangen in de zestien.
32
Tzolis probeert Forbs weg te sturen, maar Miras komt goed uit zijn doel en kopt weg.
31
Miras moet tussenbeide komen op poging van Forbs, de rebound van Tresoldi gaat over.
29
Tzolis kan na een zoveelste Brugse aanval uithalen, maar zijn schot is niet binnen het kader.
25
Halfweg de eerste helft loopt het bijzonder vlot voor blauw-zwart met een dubbele voorsprong. KV Mechelen komt niet in de buurt van Mignolet.
22
Doelpunt van Kyriani Sabbe (Hugo Vetlesen)
En daar is dan toch de 2-0. Forbs komt naar binnen en vindt Vetlesen, de Noor vindt met een hakje de diep gelopen Sabbe in de zestien. De rechtsachter van Club komt alleen voor Miras en trapt de 2-0 staalhard binnen.
17
Forbs met een voorzet op rechts, Halhal zet over de achterlijn. Tzolis trapt de corner over alles en iedereen heen.
15
Tresoldi wordt gezocht aan de eerste paal, maar opnieuw maakt Konaté het gevaar onschadelijk.
12
Tzolis zoekt Tresoldi in de zestien, Konaté zit er net tussen. De bal blijft hangen in de zestien, maar scoren lukt niet.
11
Tzolis trapt een eerste corner van Club laag, Onyedika wordt net voldoende gehinderd om uit te halen. Een nieuwe corner levert geen gevaar op.
7
Raman kopt een vroege voorzet vanop het penaltypunt richting doel, de bal gaat maar net over.
6
KV Mechelen komt een eerste keer in de buurt van Mignolet, maar hij kan een voorzet van Van Brederode uit de lucht plukken.
5
Daar is Club nog eens. Tzolis gooit de bal in de zestien, de bal wordt net voor de neus van Stankovic weggewerkt.
2
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Joaquin Seys)
BIj de eerste aanval is het meteen prijs voor Club. Seys zet op links goed voor, Tresoldi komt tussen twee verdedigers van KV Mechelen en legt de bal buiten het bereik van Miras binnen.
1
Club Brugge - KV Mechelen: 0-0
17:52
KV Mechelen moet het ook zonder hun kapitein Hammar doen, Boersma zit ook niet in de selectie. Benito Raman staat voor het eerst sinds eind november nog eens in de basis.
17:50
Bij Club Brugge vervangt Vetlesen in de basis de geblesseerde kapitein Vanaken.
Club Brugge:
Simon Mignolet
- Joaquin Seys
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Kyriani Sabbe
- Raphael Onyedika
- Aleksandar Stankovic
- Christos Tzolis
- Hugo Vetlesen
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
Bank:
Ludovit Reis
- Cisse Sandra
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Mamadou Diakhon
- Shandre Campbell
KV Mechelen:
Nacho Miras
- Tommy St. Jago
- Mory Konaté
- Redouane Halhal
- Jose Marsa
- Dikeni Salifou
- Kerim Mrabti
- Therence Koudou
- Myron van Brederode
- Benito Raman
- Bilal Bafdili
Bank:
Ortwin De Wolf
- Gora Diouf
- Hassane Bandé
- Mathis Servais
- Ian Truyf
- Ian Struyf
- Keano Vanrafelghem
- Axel Willockx
- Bill Antonio
- Massimo Decoene