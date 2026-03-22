Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: Anderlecht krijgt slaag van Cercle: 1-3 na 35 minuten

De spanning is te snijden in het Lotto Park, waar RSC Anderlecht vanavond om 18u30 Cercle Brugge ontvangt. Voor paars-wit is de inzet duidelijk: minstens één punt volstaat om de Champions' Play-offs veilig te stellen.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 33 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+5
 Het gebrek aan kwaliteit bij de invallers van Anderlecht is wel vrij groot vandaag.
45+1
 Vier minuten extra tijd. Kan Anderlecht nog iets doen aan de achterstand?
40
 Anderlecht krijgt geen lijn in zijn aanvalsspel. Veel verloren ballen.
35

Goal 		Doelpunt van Emmanuel Kakou (Gary Magnée)
Anderlecht krijgt slaag op stilstaande fases. Op hoekschop worden ze alweer afgetroefd in de lucht. Deze keer kopt Kakou binnen.
35
 Anderlecht kan niet meteen weer een vuist maken.
28

Goal 		Doelpunt van Pieter Gerkens (Emmanuel Kakou)
Niemand krijgt de bal weg bij Anderlecht en Gerkens staat helemaal alleen aan de rand van de kleine rechthoek. Ze geven hem de bal en hij knalt in doel. Wat een laks verdedigen weer van paars-wit!
25

Goal 		Doelpunt van Mihajlo Cvetkovic (Thorgan Hazard)
Anderlecht was de laatste minuten duidelijk aan het groeien. Sardella zet goed voor op Cvetkovic, die zijn verdediger sterk afhoudt. De Serviër klaart daarna de klus onder Warleson.
24
 Nu wel een fantastische aanval over heel veel stationnetjes, maar De Cat kan niet goed afwerken. In de rebound krijgt ook Ilic de bal niet in doel.
23
 Anderlecht vindt geen openingen. Dit is niet goed tot nu toe.
10

Goal 		Doelpunt van Edan Diop
Weer een actie vanop rechts bij Cercle. De voorzet komt en Diop kan ongehinderd binnenkoppen. Slecht verdedigd bij Anderlecht!
9
 Gerkens haalt nog een keer uit en Coosemans redt met de borst. Via Degreef botst de bal tegen de paal. Daar ontsnapt Anderlecht.
8
 Cercle geeft geen ruimte weg. Anderlecht is aan het sukkelen.
4
 Gerkens haalt uit op een afvallende bal. Niet slecht en zeker niet zo ver over het doel van Coosemans.
4
 Sardella met een goeie tackle in de zestien, maar hij geeft wel een corner weg.
1
 Anderlecht - Cercle Brugge: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - Cercle Brugge)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Anas Tajaouart - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Mario Stroeykens - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Mathys Angely - Yari Verschaeren - Mats Rits - Justin Heekeren - Marco Kana - Alexander De Ridder - Coba da Costa - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Cercle Brugge (Anderlecht - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Warleson - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Emmanuel Kakou - Edan Diop - Valy Konate - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Oumar Diakite - Dante Vanzeir
Bank: Ibrahim Diakite - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Royer Caicedo

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.4  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sardella Killian 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
Meer statistieken
Tajaouart Anas 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Degreef Tristan 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Stroeykens Mario 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 7.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas  
Angely Mathys  
Verschaeren Yari  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Kana Marco  
De Ridder Alexander  
da Costa Coba  
Maamar Ali  
Kanate Ibrahim  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 6.2  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Magnée Gary A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Kakou EmmanuelA 7.5  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diop Edan 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Konate Valy 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Gerkens Pieter 7.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Nazinho Flavio 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim  
Agyekum Lawrence  
Ngoura Steve  
Adewumi Oluwaseun  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Caicedo Royer  

Vooraf

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?
Foto: © photonews

Toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Bij een nederlaag wordt het rekenen, want KRC Genk en KAA Gent loeren op een misstap. Vooral Genk kan nog gevaarlijk dicht komen, al heeft Anderlecht voorlopig een beter doelsaldo.

Coach Jérémy Taravel blijft echter rustig. “Ik denk zelfs niet aan een scenario zonder top zes”, klonk het zelfverzekerd. De Fransman gelooft duidelijk in zijn groep, die volgens hem klaar is om de klus af te maken.

Toch zijn er kopzorgen, vooral op het middenveld. Door schorsingen en blessures moet Taravel puzzelen. Nathan De Cat lijkt een zekerheid, terwijl spelers als Mario Stroeykens en Yari Verschaeren in aanmerking komen voor belangrijke rollen.

Cercle Brugge kan mathematisch zich nog redden

Aan de overkant staat een onvoorspelbaar Cercle Brugge, waar Lars Friis nog maar net aan het roer staat. “Ik ken hem niet goed, dus we weten niet wat hij zal veranderen”, gaf Taravel toe, wat de voorbereiding extra complex maakt.

Voor Anderlecht is de opdracht simpel: het werk afmaken en met vertrouwen richting play-offs trekken. “Na deze wedstrijd willen we ons focussen op twee doelen: competitief zijn in Play-off 1 en de bekerfinale”, aldus Taravel. Maar eerst moet Cercle Brugge nog over de knie.

🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt

20/03 11

Nathan De Cat is Rode Duivel. Pas als hij speelminuten maakt tegen de Verenigde Staten en/of Mexico is dat officieel, maar dat hij in de selectie van 28 namen zit is alvast...

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

21/03

Zondag wordt de slotspeeldag in de Jupiler Pro League gehouden. Mauves Army 2003 doet alvast een mooie oproep naar de supporters.

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

09:30 1

RSC Anderlecht speelt zondag niet alleen zijn laatste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge, er wordt ook stilgestaan bij een bijzonder emotioneel moment. Supportersgroep...

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

10:15

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved