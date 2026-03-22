"We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs

Vincent Euvrard maakte de balans op van het werk dat hij sinds zijn komst eind augustus bij Standard aan het uitvoeren is. Ondanks een lopende reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag blijven er bij de Rouches nog heel wat verbeterpunten als ze ooit de Champions' Play-offs willen halen.

Vincent Euvrard wil de Europe Play-offs absoluut niet licht opnemen. De Standard-trainer wil er alles aan doen om het Europese ticket te pakken en hoopt natuurlijk dat het scenario van de voorbije jaren zich niet opnieuw zal herhalen aan de oevers van de Maas.

Op de persconferentie van vrijdag, twee dagen voor de ontvangst van Westerlo op de laatste speeldag van de reguliere competitie, legde de T1 van de Rouches ook de nadruk op de continuïteit van het project dat hij uitbouwt. Het doel: de kern in dit seizoenseinde verder versterken om volgend seizoen eindelijk écht competitief voor de dag te komen.

Euvrard en zijn groep hebben nog veel werk. "Als je ooit de top 6 wil halen, moet je elke dag spelen en trainen als een top 6-ploeg, en in de aankomende Play-offs tonen dat je dat niveau nu al kan benaderen. We hebben zó veel zaken te verbeteren die gedurende het seizoen niet op niveau waren, dat er werk genoeg is", klonk het, voor hij een lijstje opsomde.

Een waslijst aan verbeterpunten bij Standard

"We moeten het aantal rode kaarten verminderen en kaarten in het algemeen, we moeten het aantal goals en de gecreëerde kansen aanzienlijk opkrikken, want we maken zelfs niet één doelpunt per match. We moeten ook nog beter verdedigen en het aantal zware nederlagen terugdringen, want twee keer vier en drie keer drie, dat zijn 17 tegengoals in 5 wedstrijden. Daarnaast moeten we beter worden in punten pakken nadat we op achterstand kwamen (slechts één punt tegen Antwerp in dertien wedstrijden), en ook meer punten thuis pakken tegen de vier laatste ploegen."

Kortom: heel wat verbeterpunten, en dat zijn meteen ook de redenen waarom Standard dit seizoen niet in de Champions' Play-Offs zit. "Als we dat allemaal kunnen wegwerken en Play-off 2 kunnen domineren, dan hebben we volgend seizoen zeker iets te zeggen in de strijd om de top 6", besloot Vincent Euvrard. Hij wil er duidelijk voor zorgen dat Standard zich niet opnieuw verslikt in zijn Europe Play-offs.