'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

De reguliere competitie nadert zijn ontknoping, maar alle ploegen in de Jupiler Pro League zijn al druk bezig met volgend seizoen. Dat geldt ook voor KAA Gent.

KAA Gent wil Sami Jalal binnenhalen

Volgens Africafoot heeft KAA Gent de nodige interesse in Sami Jalal. De 21-jarige Jalal staat tot 2030 onder contract bij het Deense Viborg FF.

Hij wordt door Transfermarkt momenteel op 750.000 euro geschat, maar de verwachting is dat hij toch wel wat meer zal kosten. De speler kwam in de zomer van 2025 over van Kolding IF voor een bedrag van ongeveer 650.000 euro.

Sindsdien ontwikkelt hij zich stap per stap. Ondertussen speelde hij 24 wedstrijden voor zijn ploeg. Daarin scoorde hij drie keer en deelde hij ook een assist uit.

Groeipotentieel

De cijfers tonen duidelijk aan dat het een speler is die nog moet groeien en dergelijke profielen zijn interessant voor heel wat ploegen in de Jupiler Pro League, zo ook voor KAA Gent.

Zijn inzetbaarheid op meerdere posities, zowel op de flank als centraal, maakt hem een flexibel onderdeel van de selectie en verhoogt zijn waarde voor de ploeg.

Verschillende clubs hebben hem op hun lijst gezet met het oog op de komende mercato. Onder meer Toulouse FC, Brondby IF en FC Kopenhagen volgen zijn prestaties op, zo klinkt het.

LIVE: Dender en Gent opnieuw op gelijke hoogte! Rusten! Live

Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG

