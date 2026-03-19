Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Atlético Madrid heeft concrete interesse in Jérémy Doku. Staat onze landgenoot voor een verhuis naar Spanje? Het prijskaartje is alleszins gekend.

Diego Simeone ziet in Jérémy Doku dé ideale aanwinst om Atlético Madrid van een extra dosis snelheid, creativiteit en onvoorspelbaarheid te voorzien. Verhuist onze landgenoot naar La Liga? 

Los Colchoneros hebben alvast hun zinnen op een transfer gezet. Volgens Fichajes zijn de eerste contacten tussen Atlético Madrid en Manchester City ondertussen gelegd.

Jérémy Doku is te koop voor... 60 miljoen euro

Het prijskaartje is héél duidelijk: vanaf zestig miljoen euro kan er gepraat worden over een eventuele transfer. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 39-voudig Rode Duivel op 65 miljoen euro.

The Citizens hoestten in 2023 diezelfde zestig miljoen euro op om Doku weg te halen bij Stade Rennais. Manchester City gaat Doku dan ook niet tegenhouden als de investering kan worden terugverdiend.

Peper en zout, maar te weinig efficiëntie

De algemene perceptie in het Etihad Stadium is dat Doku voor peper en zout zorgt, maar het gebrek aan efficiëntie - lees: doelpunten en assists - ontbreekt. In dat opzicht wil Manchester City kansen geven aan andere profielen.

Zelf staat Doku ook niet afkerig tegenover een transfer. Bij Manchester City speelt onze landgenoot iets minder dan de helft van de speelminuten. Kan hij in Spanje wél die onbetwiste titularis worden?

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Atlético Madrid
Jérémy Doku

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Champions League

 1/16 Finales (T)
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Bodø Glimt Bodø Glimt
Arsenal Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Manchester City Manchester City 1-2 Real Madrid Real Madrid
Chelsea Chelsea 0-3 PSG PSG
Barcelona Barcelona 7-2 Newcastle United Newcastle United
Liverpool FC Liverpool FC 4-0 Galatasaray Galatasaray
Bayern München Bayern München 4-1 Atalanta Atalanta
Tottenham Tottenham 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over "Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL RememberLierse RememberLierse over Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit RememberLierse RememberLierse over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Kevin DB Kevin DB over Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken' Stigo12 Stigo12 over Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken BrechtB BrechtB over Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels Demogorgon Demogorgon over Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Freiburg - KRC Genk: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved