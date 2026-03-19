Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Atlético Madrid heeft concrete interesse in Jérémy Doku. Staat onze landgenoot voor een verhuis naar Spanje? Het prijskaartje is alleszins gekend.

Diego Simeone ziet in Jérémy Doku dé ideale aanwinst om Atlético Madrid van een extra dosis snelheid, creativiteit en onvoorspelbaarheid te voorzien. Verhuist onze landgenoot naar La Liga?

Los Colchoneros hebben alvast hun zinnen op een transfer gezet. Volgens Fichajes zijn de eerste contacten tussen Atlético Madrid en Manchester City ondertussen gelegd.

Jérémy Doku is te koop voor... 60 miljoen euro

Het prijskaartje is héél duidelijk: vanaf zestig miljoen euro kan er gepraat worden over een eventuele transfer. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 39-voudig Rode Duivel op 65 miljoen euro.

The Citizens hoestten in 2023 diezelfde zestig miljoen euro op om Doku weg te halen bij Stade Rennais. Manchester City gaat Doku dan ook niet tegenhouden als de investering kan worden terugverdiend.

Peper en zout, maar te weinig efficiëntie

De algemene perceptie in het Etihad Stadium is dat Doku voor peper en zout zorgt, maar het gebrek aan efficiëntie - lees: doelpunten en assists - ontbreekt. In dat opzicht wil Manchester City kansen geven aan andere profielen.





Zelf staat Doku ook niet afkerig tegenover een transfer. Bij Manchester City speelt onze landgenoot iets minder dan de helft van de speelminuten. Kan hij in Spanje wél die onbetwiste titularis worden?