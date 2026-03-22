Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

Romelu Lukaku is opnieuw gespot op Neerpede. De spits van SSC Napoli bracht zaterdag een bezoek aan het trainingscomplex van RSC Anderlecht, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

De timing is opvallend, want Lukaku zat de avond voordien nog de hele wedstrijd op de bank bij Napoli. Na blessureleed probeert hij zich opnieuw in de basis te knokken in Italië, wat voorlopig niet vanzelf gaat.

Zijn bezoek aan Anderlecht had echter een persoonlijke reden. Lukaku kwam kijken naar een wedstrijd van de U8, waar zijn zoon Romeo actief is. De Rode Duivel zakt wel vaker af naar Neerpede om hem aan het werk te zien.

Romelu Lukaku ook op de match?

De band tussen Lukaku en Anderlecht blijft dan ook bijzonder sterk. De spits brak er destijds door als toptalent en spreekt nog geregeld over zijn liefde voor de club. Een terugkeer op termijn wordt al langer niet uitgesloten. Hij is ook aan het bouwen in Dilbeek.

Intussen maakt Anderlecht zich op voor het belangrijke duel tegen Cercle Brugge. Paars-wit kan daarin een ticket voor de Champions’ Play-offs veiligstellen.

Lees ook... LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?›

Het is nog onduidelijk of Lukaku ook in het Lotto Park zal opduiken voor die wedstrijd. Zijn aanwezigheid op de tribunes zou alvast voor extra aandacht zorgen bij de fans.