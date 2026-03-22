Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Rayane Bounida dropte gisteren een bommetje door te kiezen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Een verlies voor de Rode Duivels, waar hij dus ook niet in de selectie van Gill Swerts zat voor de U23. Maar ook bij de Marokkaanse U23 is geen spoor van hem te bekennen.

De middenvelder van Ajax doorliep jarenlang de Belgische jeugdreeksen en kwam dit seizoen nog uit voor de U21. Tegelijk zette hij zijn eerste stappen in het eerste elftal in Amsterdam, wat zijn profiel alleen maar aantrekkelijker maakt.

Toch ontbrak Bounida plots in de selectie van de Jonge Duivels, wat meteen leidde tot speculatie. Zeker omdat Mika Godts doorschoof naar de A-ploeg en er dus een plaats vrijkwam, leek zijn afwezigheid niet toevallig.

Rayane Bounida werd niet opgeroepen voor de Marokkaanse U23

Al snel werd aangenomen dat Bounida zijn interlandtoekomst aan Marokko zou verbinden. Die piste wint al langer aan kracht, zeker gezien de inspanningen van de Marokkaanse bond om talenten met roots te overtuigen.

Opvallend genoeg ontbreekt zijn naam echter ook in de selectie van de Marokkaanse U23. Zij spelen binnenkort oefenwedstrijden tegen Ivoorkust en namen wel meerdere spelers met een Belgische link op, maar niet Bounida.

Daardoor blijft de situatie voorlopig onduidelijk. De spelmaker kan nog steeds een keuze maken en lijkt tussen twee landen te balanceren, terwijl de Belgische bond de ontwikkelingen met argusogen blijft volgen.

