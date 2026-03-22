🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

Vanmiddag wordt in de Eredivisie een duel tussen Feyenoord en Ajax afgewerkt. Op sociale media doken alvast ontluisterende beelden op.

Feyenoord-Ajax

Op sociale media worden beelden verspreid van ongeziene taferelen in aanloop naar het duel tussen Feyenoord en Ajax Amsterdam in de Nederlandse competitie.

Supporters van de bezoekers renden de snelweg op met Bengaals vuurwerk toen de spelersbus van hun eigen team op de snelweg voorbijreed.

Fans lopen over de snelweg

Het zorgde voor ongeziene, maar vooral heel gevaarlijke toestanden. De chauffeur laveerde de bus tussen een horde supporters, terwijl wagens in de remmen moesten gaan.

De feiten speelden zich af op de A4-snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam. Het gong om wellicht meer dan honderd supporters van Ajax.

En daar hielden ze het niet bij. Op de onderstaande beelden is te zien dat de fans, nadat de bus gepasseerd was, gewoon de snelweg nog eens overstaken ook.



