Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

Albert Sambi Lokonga beleeft zijn sterkste seizoen van zijn carrière bij Hamburg. Toch is dat onvoldoende voor een plekje in de selectie van de Rode Duivels.

Het scenario is hard te verteren voor Albert Sambi Lokonga. Hij dacht het moeilijkste bij Hamburg achter de rug te hebben, maar in de tweede helft verloren ze de controle over de wedstrijd. Ze stonden 0-2 voor tegen Borussia Dortmund, maar na de pauze verloren ze alle controle over de match.

Onze landgenoot volgde goed bij zijn doelpunt. Na een hoge balverovering bleef hij in de zestien en profiteerde hij van een moment van aarzeling om te scoren. Een eenvoudige actie die Hamburg in een ideale positie bracht.

Maar Dortmund kwam terug in de wedstrijd. Hamburg kwam onder druk te staan en het werd al snel lastig. Een kwartier voor tijd kantelde de match en verloren ze de controle.

Het WK als doel

Lokonga hield het na de wedstrijd bescheiden. De ex-Anderlecht-speler sprak met de krant Le Soir. "Ik denk niet dat ik individueel een van mijn beste matchen heb gespeeld", gaf hij toe. Toch houdt hij er persoonlijk iets positiefs aan over: "Individueel ben ik tevreden. Blessures hebben me in het verleden afgeremd. Vandaag voel ik me goed."



De Belgische middenvelder kijkt vooruit. "Het is geen makkelijke competitie, er lopen enorm veel goede spelers rond", zegt hij. En ook al werd hij niet geselecteerd, hij denkt nog altijd aan de Rode Duivels: "Het zit nog altijd ergens in mijn achterhoofd. Ik focus op wat ik kan controleren, maar ik wil graag terugkeren bij de nationale ploeg."