Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Vanavond weten we wie er de Champions' Play-offs zal spelen. Het is vooral kijken wat er gebeurt met KAA Gent en KRC Genk.

KRC Genk mist volgens Vidarsson de Champions’ Play-offs

KAA Gent en KRC Genk zijn de grootste kanshebbers voor het laatste ticket in de top zes. De Buffalo’s hebben de situatie in eigen handen. Als zij winnen van Dender, dan zijn ze er hoe dan ook bij.

Arnar Vidarsson ziet dat ook gebeuren. Hij ziet Gent met 1-3 winnen van Dender. De analist vermoedt dat ook Anderlecht met dezelfde cijfers, maar dan in eigen huis, de maat neemt van Cercle Brugge.

Volgens Vidarsson zal Genk met 0-1 winnen bij La Louvière, maar dat zal niet voldoende zijn gezien de andere uitslagen om nog een plekje bij de beste zes ploegen van de Jupiler Pro League af te dwingen.

Geen verrassingen

“Anderlecht gaat thuis winnen. Ze hebben iets recht te zetten na de ontgoocheling van vorige week. Het grootste voordeel is dat ze alles in eigen handen hebben en ze spelen thuis tegen een Cercle dat met een nieuwe coach de wedstrijd moet aanvatten”, vertelt hij aan Sporza.

“Genk moet winnen, La Louvière moet winnen. Hier zal het iets ‘closer’ zijn. Dender is al bezig met de voorbereiding van de playdowns. Gent moet winnen dus ik verwacht niet dat Dender in staat is om het Gent lastig te maken”, besluit hij.