Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Vanavond weten we wie er de Champions' Play-offs zal spelen. Het is vooral kijken wat er gebeurt met KAA Gent en KRC Genk.

KRC Genk mist volgens Vidarsson de Champions’ Play-offs

KAA Gent en KRC Genk zijn de grootste kanshebbers voor het laatste ticket in de top zes. De Buffalo’s hebben de situatie in eigen handen. Als zij winnen van Dender, dan zijn ze er hoe dan ook bij.

Arnar Vidarsson ziet dat ook gebeuren. Hij ziet Gent met 1-3 winnen van Dender. De analist vermoedt dat ook Anderlecht met dezelfde cijfers, maar dan in eigen huis, de maat neemt van Cercle Brugge.

Volgens Vidarsson zal Genk met 0-1 winnen bij La Louvière, maar dat zal niet voldoende zijn gezien de andere uitslagen om nog een plekje bij de beste zes ploegen van de Jupiler Pro League af te dwingen.

Geen verrassingen

“Anderlecht gaat thuis winnen. Ze hebben iets recht te zetten na de ontgoocheling van vorige week. Het grootste voordeel is dat ze alles in eigen handen hebben en ze spelen thuis tegen een Cercle dat met een nieuwe coach de wedstrijd moet aanvatten”, vertelt hij aan Sporza.

“Genk moet winnen, La Louvière moet winnen. Hier zal het iets ‘closer’ zijn. Dender is al bezig met de voorbereiding van de playdowns. Gent moet winnen dus ik verwacht niet dat Dender in staat is om het Gent lastig te maken”, besluit hij.

LIVE: Rollercoasterwedstrijd in La Louvière maar Genk wel virtueel in top 6

LIVE: Dender en Gent opnieuw op gelijke hoogte! Rusten!

LIVE: Anderlecht krijgt slaag van Cercle: 1-3 na 35 minuten

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

LIVE: OH Leuven virtueel in de play-downs door voorsprong Zulte Waregem tegen Charleroi

LIVE: RUST: Zwak Standard kan geen vuist maken tegen Westerlo

LIVE: Zulte Waregem met voorsprong de rust in

LIVE: Sabbe zet Club met afgeweken bal op 3-0 tegen KV Mechelen

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG

