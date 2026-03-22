Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

RSC Anderlecht speelt zondag niet alleen zijn laatste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge, er wordt ook stilgestaan bij een bijzonder emotioneel moment. Supportersgroep Mauves Army 2003 roept de fans op om samen een krachtig eerbetoon te brengen.

Voor de aftrap zal in het stadion een herdenkingsmoment plaatsvinden voor de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en de metro in Maalbeek. De supporters willen dat moment extra kracht bijzetten met een actie in de tribunes.

“Ter gelegenheid hiervan zal de groep voor aanvang van de wedstrijd tegen Cercle Brugge een spandoek in de tribune ontvouwen”, klinkt het bij Mauves Army 2003. Daarmee willen ze een duidelijk signaal van verbondenheid geven.

Eerbetoon aan slachtoffers van aanslagen

Daarnaast wordt de volledige achterban opgeroepen om actief deel te nemen. Fans wordt gevraagd om een Belgische vlag mee te brengen en die zichtbaar te tonen tijdens het eerbetoon.

“En deze trots te zwaaien tijdens dit eerbetoon aan de slachtoffers, hun familie en hun naasten”, luidt de oproep. De actie moet zo een gezamenlijk moment van respect en herinnering worden.

Volgens de supportersgroep gaat het om meer dan alleen herdenken. “We willen ook stilstaan bij de veerkracht die sindsdien werd getoond. Uit respect en solidariteit. Om nooit te vergeten.”



Lees ook... LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?›