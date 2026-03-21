Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Club Brugge speelt morgen tegen KV Mechelen op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League. Ivan Leko kan echter geen beroep doen op Hans Vanaken.

Club Brugge loste de selectie voor de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen van zondag. Daarin is geen plaatsje voorzien voor Hans Vanaken, zo wordt duidelijk op de officiële kanalen van de club.

Vanaken sukkelt met de heup. Tegen Westerlo was hij vlak voor de rust in de problemen gekomen. Uit voorzorg bleef de sterkhouder van Club Brugge in de rust in de kleedkamer.

Achteraf was te horen dat het wel zou goed komen met Vanaken voor dit weekend, maar nu zit hij niet in de selectie voor de match tegen KV Mechelen.

Geselecteerd bij de Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia nam Vanaken ook op in de selectie van de Rode Duivels met het oog op de oefenmatchen tegen de Verenigde Staten en Mexico eind maart en begin april.

Garcia liet zelfs weten dat er gekeken zou worden hoe het tijdens de match tegen KV Mechelen van morgen zou lopen om een definitief besluit over de Rode Duivels te maken.