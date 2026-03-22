Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

Francs Borains zorgde voor de stunt van de speeldag in de Challenger Pro League. De ploeg van trainer Yves Vanderhaeghe won met 4-1 van KV Kortrijk.

Dat precies Yves Vanderhaeghe KV Kortrijk een draai om de oren gaf zal wel pijn gedaan hebben bij de West-Vlamingen. Wonderboy Aboubacar Ali scoorde maar liefst drie keer.

De amper 19-jarige speler uit de Comoren werd prompt tot speler van de match uitgeroepen. Francs Borains haalde hem weg bij Straatsburg.

Hij speelde bij de club van Vanderhaeghe al op verschillende plekken. “Een paar weken geleden besloten we om hem voorin te zetten”, zegt die andere West-Vlaming, assistent Wesley Deschacht, aan Het Nieuwsblad.

Profetische woorden van Yves Vanderhaeghe

En dat loonde. Tegen Lommel scoorde hij vorige week, zaterdag was het drie keer prijs tegen Kortrijk. “Ik ben blij voor Yves Vanderhaeghe. Er is hard gewerkt, maar als de resultaten niet volgen, weet iedereen wat er gebeurt”, besluit Deschacht.

Lees ook... Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"›

Voorzitter Georges-Louis Bouchez kon de onverwachte zege tegen de nummer twee uit de Challenger Pro League dan ook meer dan pruimen. Vanderhaeghe had eerder deze week al gezegd dat een zege erin zat, maar dat Kortrijk uiteindelijk toch zal promoveren.