Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk deed een slechte zaak in de Challenger Pro League. Daardoor springt Beerschot over de West-Vlamingen naar de tweede plek, al hebben de West-Vlamingen nog twee matchen te goed.

Beerschot op de tweede plaats

Beerschot heeft twee punten meer dan KV Kortrijk in de rangschikking, maar er moet nog beslist worden wat er gebeurd met de wedstrijd op Seraing die na een brandje in het stadion niet doorging.

KV Kortrijk kreeg eerst de drie punten dankzij een forfaitoverwinning, maar Seraing ging in beroep bij het BAS en wil dat de match toch nog gespeeld wordt.

In de wandelgangen was al te horen dat vooral Beerschot achter Seraing zat om de procedure bij het BAS in gang te steken. Beerschot-coach Mo Messoudi is alvast duidelijk.

Seraing-KV Kortrijk moet gespeeld worden

“Er bestaat bijna geen twijfel over dat Kortrijk die wedstrijd tegen Seraing gewoon moet spelen”, vertelt hij klaar en duidelijk in Het Nieuwsblad. “Wij kunnen niet benadeeld worden door omstandigheden die we niet in de hand hebben.”


Stijn Stijnen begrijpt het standpunt van Messoudi helemaal, zo liet hij horen op de persconferentie. “In deze fase van de competitie mag je de punten niet zomaar cadeau krijgen. Dat heeft niets meer met voetbal te maken dan, zeker als de belangen zo groot zijn”, besluit hij.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Meer nieuws

LIVE: OH Leuven virtueel in de play-downs door voorsprong Zulte Waregem tegen Charleroi Live

19:23
19:22
19:21
19:20
19:19
19:30
19:13
19:08
19:00
18:30
18:00
15:00
17:30
17:00
1
10:30
2
16:30
15:30
4
14:30
14:00
3
13:30
13:00
1
12:30
5
12:00
11:30
3
10:45
20:00
11:00
1
10:25
10:15
10:00
18
09:30
1
09:00
08:40
08:20
07:00
2
23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Club Brugge - KV Mechelen: 3-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over La Louvière - KRC Genk: 2-3 A30 A30 over Anderlecht - Cercle Brugge: 1-3 RememberLierse RememberLierse over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Soloria Soloria over OH Leuven - Antwerp: 0-0 Eldonte Eldonte over Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet Christophe De Geyter Christophe De Geyter over FCV Dender EH - KAA Gent: 0-0 JaKu JaKu over Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved