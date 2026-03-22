Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

KV Kortrijk deed een slechte zaak in de Challenger Pro League. Daardoor springt Beerschot over de West-Vlamingen naar de tweede plek, al hebben de West-Vlamingen nog twee matchen te goed.

Beerschot op de tweede plaats

Beerschot heeft twee punten meer dan KV Kortrijk in de rangschikking, maar er moet nog beslist worden wat er gebeurd met de wedstrijd op Seraing die na een brandje in het stadion niet doorging.

KV Kortrijk kreeg eerst de drie punten dankzij een forfaitoverwinning, maar Seraing ging in beroep bij het BAS en wil dat de match toch nog gespeeld wordt.

In de wandelgangen was al te horen dat vooral Beerschot achter Seraing zat om de procedure bij het BAS in gang te steken. Beerschot-coach Mo Messoudi is alvast duidelijk.

Seraing-KV Kortrijk moet gespeeld worden

“Er bestaat bijna geen twijfel over dat Kortrijk die wedstrijd tegen Seraing gewoon moet spelen”, vertelt hij klaar en duidelijk in Het Nieuwsblad. “Wij kunnen niet benadeeld worden door omstandigheden die we niet in de hand hebben.”



Stijn Stijnen begrijpt het standpunt van Messoudi helemaal, zo liet hij horen op de persconferentie. “In deze fase van de competitie mag je de punten niet zomaar cadeau krijgen. Dat heeft niets meer met voetbal te maken dan, zeker als de belangen zo groot zijn”, besluit hij.