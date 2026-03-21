Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Beerschot mag nog steeds dromen van de top-2 in de Challenger Pro League. Al zal er wel nog wat water naar de zee moeten stromen voor ze die top-2 te strikken hebben of kunnen hebben. Met Arnold Vula is er ondertussen wel iemand in topvorm ...

De Congolese spits Arnold Vula maakt steeds meer indruk bij Beerschot. Dat heeft ook coach Mo Messoudi begrepen. Hij is dan ook vol lof voor de speler en legt ook uit waarom er een mindere periode was bij de aanvaller.

Mo Messoudi blij met zijn aanvaller Arnold Vula

"Arnold zijn mindere vorm begon na de partij tegen La Louvière, waarin hij zich licht blesseerde. Sindsdien had hij het wel wat moeilijk, maar ik heb veel gesprekken met hem gehad de laatste tijd en gezegd dat hij zelf ook voor die déclic moet zorgen."

"Dan is het mooi dat hij nu voor de tweede week op rij scoort en ondertussen al aan elf doelpunten zit. Hij heeft op het perfecte moment zijn vertrouwen teruggevonden", aldus Mo Messoudi in Het Nieuwsblad over de Congolese spits. 

Wat met Seraing - KV Kortrijk?

Beerschot zet zo extra druk op KV Kortrijk, dat wel nog twee speeldagen minder gespeeld heeft. Het geloof is er in ieder geval nog altijd, zo klonk het al. En wat met de wedstrijd tussen Seraing en Kortrijk, waar De Kerels de drie punten uiteindelijk kregen via de groene tafel?

De Luikenaars trokken naar het BAS en zo is Kortrijk die drie punten voorlopig kwijt. "Sinds vorige week zijn we zeker van de play-offs en dat was het eerste grote doel dit jaar", wilde Messoudi vooral op de eigen club focussen.

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 20:00 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Lierse SK Lierse SK

JaKu JaKu over 19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend" pief pief over Is België toptalent Rayane Bounida kwijt? Speler en bond geven duidelijk signaal Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht' André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 theojana theojana over Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia rafctm rafctm over KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem" wilmabar123 wilmabar123 over Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels Cochise789 Cochise789 over Mo Messoudi spreekt over zijn topspits én de farçe van Seraing - Kortrijk Jacques1963. Jacques1963. over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt Kantine
