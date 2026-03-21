Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Beerschot mag nog steeds dromen van de top-2 in de Challenger Pro League. Al zal er wel nog wat water naar de zee moeten stromen voor ze die top-2 te strikken hebben of kunnen hebben. Met Arnold Vula is er ondertussen wel iemand in topvorm ...

De Congolese spits Arnold Vula maakt steeds meer indruk bij Beerschot. Dat heeft ook coach Mo Messoudi begrepen. Hij is dan ook vol lof voor de speler en legt ook uit waarom er een mindere periode was bij de aanvaller.

"Arnold zijn mindere vorm begon na de partij tegen La Louvière, waarin hij zich licht blesseerde. Sindsdien had hij het wel wat moeilijk, maar ik heb veel gesprekken met hem gehad de laatste tijd en gezegd dat hij zelf ook voor die déclic moet zorgen."

"Dan is het mooi dat hij nu voor de tweede week op rij scoort en ondertussen al aan elf doelpunten zit. Hij heeft op het perfecte moment zijn vertrouwen teruggevonden", aldus Mo Messoudi in Het Nieuwsblad over de Congolese spits.

Wat met Seraing - KV Kortrijk?

Beerschot zet zo extra druk op KV Kortrijk, dat wel nog twee speeldagen minder gespeeld heeft. Het geloof is er in ieder geval nog altijd, zo klonk het al. En wat met de wedstrijd tussen Seraing en Kortrijk, waar De Kerels de drie punten uiteindelijk kregen via de groene tafel?

De Luikenaars trokken naar het BAS en zo is Kortrijk die drie punten voorlopig kwijt. "Sinds vorige week zijn we zeker van de play-offs en dat was het eerste grote doel dit jaar", wilde Messoudi vooral op de eigen club focussen.