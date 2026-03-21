Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot haalde flink uit op vrijdagavond in de Challenger Pro League. Met hun 0-4 overwinning op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen zetten ze hun ambities andermaal kracht bij. En de top-2 is nog steeds een droom.

De kloof tussen Beerschot op plaats drie en Lommel op plaats vier is nu al tien punten geworden en zo is de derde plaats inmiddels een zekerheidje geworden voor De Mannekes. Daardoor hebben ze in de Promotion Play-offs alvast het thuisvoordeel.

Beerschot houdt de druk op KV Kortrijk

Zowel in de halve finales als in de finale zouden ze de tweede wedstrijd thuis mogen spelen. Maar ze mikken natuurlijk nog steeds op de top-2 bij Beerschot. De kloof met KV Kortrijk is opnieuw flink kleiner geworden door de 0-4 overwinning.

En zo blijven ze ook druk zetten op de Kortrijkzaanse ketel. “Het is een mooie zege, zeker als je weet dat we in de heenwedstrijd nog terecht verloren”, was coach Messoudi in Het Nieuwsblad duidelijk opgelucht na de zege in Limburg.

Het geloof is er nog bij Beerschot

“We hebben lessen getrokken uit de heenwedstrijd, al zaten de omstandigheden vanavond wel wat meer mee dan toen. Ons eerste doelpunt viel vroeg, na de pauze moest Patro komen en konden wij profiteren van de ruimte die ze lieten. We hebben het gameplan perfect uitgevoerd en ik ben trots op mijn jongens.”



De rest van het weekend kunnen ze kijken naar wat Kortrijk vermag op bezoek bij Francs Borains. De Kerels moeten ook nog tegen Beveren dit seizoen. En dus kan er misschien nog wel wat? "We zijn terug genaderd tot op Kortrijk, dus ik heb tegen mijn groep gezegd dat ze er altijd in moeten blijven geloven. Het geloof is er zeker nog."