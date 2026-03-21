Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Imoh Ezekiel heeft een nieuwe club gevonden. Op 13 maart tekende de voormalige spits van Standard, RSC Anderlecht en KV Kortrijk in Kazachstan.

Kun jij de drie laatste clubs opnoemen waarvoor Imoh Ezekiel (32) heeft gespeeld? Sinds zijn vertrek bij KV Kortrijk in 2020 is de Nigeriaanse spits aan een wereldreis begonnen die hem naar behoorlijk onverwachte landen bracht.

Zo trok hij na Al-Jazira en Al-Dhafra, in de Verenigde Arabische Emiraten, naar Nepal, naar Lalitpur City. Hij bleef er maar enkele maanden en tekende vervolgens in 2024 bij UTA Arad, in Roemenië. En een jaar later, blijkbaar gecharmeerd door zijn korte passage in de Himalaya, keerde Imoh Ezekiel terug naar Lalitpur City.

Imoh Ezekiel tekende in Kazachstan... met Victor Moses

Afgelopen zomer keerde de ex-Rouche opnieuw terug naar Europa, dit keer richting Albanië, en tekende bij KF Pogradeci. Dit seizoen maakte hij 5 goals in 12 wedstrijden voor de nummer drie in de Albanese tweede klasse. Maar sinds november is Ezekiel uit de selectie verdwenen.

Intussen heeft hij een oplossing gevonden. Op 13 maart tekende Imoh Ezekiel bij Kaysar, de nummer 12 van het kampioenschap... in Kazachstan. Dat is de club uit de stad Kyzylorda. En Ezekiel is er niet de enige buitenlander, zelfs niet de enige Nigeriaan: een zekere Victor Moses (ex-Chelsea) zette er in januari al zijn handtekening!

In België droeg Imoh Ezekiel het shirt van Standard, RSC Anderlecht en KV Kortrijk. Vooral bij de Rouches liet hij zich opmerken: 104 wedstrijden en 38 goals.

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

21:20
📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

