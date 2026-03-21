Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Imoh Ezekiel heeft een nieuwe club gevonden. Op 13 maart tekende de voormalige spits van Standard, RSC Anderlecht en KV Kortrijk in Kazachstan.

Kun jij de drie laatste clubs opnoemen waarvoor Imoh Ezekiel (32) heeft gespeeld? Sinds zijn vertrek bij KV Kortrijk in 2020 is de Nigeriaanse spits aan een wereldreis begonnen die hem naar behoorlijk onverwachte landen bracht.

Zo trok hij na Al-Jazira en Al-Dhafra, in de Verenigde Arabische Emiraten, naar Nepal, naar Lalitpur City. Hij bleef er maar enkele maanden en tekende vervolgens in 2024 bij UTA Arad, in Roemenië. En een jaar later, blijkbaar gecharmeerd door zijn korte passage in de Himalaya, keerde Imoh Ezekiel terug naar Lalitpur City.

Imoh Ezekiel tekende in Kazachstan... met Victor Moses

Afgelopen zomer keerde de ex-Rouche opnieuw terug naar Europa, dit keer richting Albanië, en tekende bij KF Pogradeci. Dit seizoen maakte hij 5 goals in 12 wedstrijden voor de nummer drie in de Albanese tweede klasse. Maar sinds november is Ezekiel uit de selectie verdwenen.

Intussen heeft hij een oplossing gevonden. Op 13 maart tekende Imoh Ezekiel bij Kaysar, de nummer 12 van het kampioenschap... in Kazachstan. Dat is de club uit de stad Kyzylorda. En Ezekiel is er niet de enige buitenlander, zelfs niet de enige Nigeriaan: een zekere Victor Moses (ex-Chelsea) zette er in januari al zijn handtekening!

In België droeg Imoh Ezekiel het shirt van Standard, RSC Anderlecht en KV Kortrijk. Vooral bij de Rouches liet hij zich opmerken: 104 wedstrijden en 38 goals.