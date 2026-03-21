Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

De nummers 13 tot 16 van de Jupiler Pro League moeten nog aan de bak in de Relegation Play-offs. De top-12 is zeker van een verlengd verblijf op het hoogste niveau van ons land en mogen in de Europe Play-offs aan de bak.

La Louvière pakte drie belangrijke punten op bezoek bij Cercle Brugge in een rechtstreeks duel in de onderste regionen, terwijl OH Leuven een zeer belangrijke zege wist te boeken op het veld van Sporting Charleroi.

OH Leuven de favoriet in operatie redding?

De Leuvenaars hebben zo alles in eigen handen, maar ook La Louvière en Zulte Waregem kunnen zich nog redden - voor Cercle Brugge en hekkensluiter Dender zijn de Relegation Play-offs al zeker een feit wat er op speeldag 30 ook moge gebeuren.

We vroegen eerder deze week aan u wie zich zou gaan redden en de resultaten waren vrij divers. OH Leuven kreeg 44 procent van de stemmen, Zulte Waregem kreeg 41 procent van de stemmen en La Louvière de overige 15 procent.

Wie gaat zich redden dit weekend?

Ook de analisten zijn niet zeker van hun stuk. "Ik hoop dat Zulte Waregem zich zal redden, ook al was het vorige week op Gent niet goed", opende Filip Joos de stellingen in 90 Minutes. "Het was niet wow en ze zitten in een neerwaartse spiraal."



Tuur Dierckx pikte in: "Ik denk dat OH Leuven zich zal redden. Ze spelen thuis tegen Royal Antwerp nog en die hebben niet veel om nog voor te spelen. Als het is voor te moeten, dan doen ze het vaak wel dit seizoen net wél."