Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

La Louvière pakte een heel belangrijke zege op bezoek bij Cercle Brugge met 1-3. En zo zijn de kaarten toch op een iets andere manier geschud op speeldag 29. Wie verzekert zich volgende week van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League?

De nummers 13 tot 16 van de Jupiler Pro League moeten nog aan de bak in de Relegation Play-offs. De top-12 is zeker van een verlengd verblijf op het hoogste niveau van ons land en mogen in de Europe Play-offs aan de bak.

OH Leuven grijpt de macht in strijd om plaats 12

La Louvière pakte drie belangrijke punten op bezoek bij Cercle Brugge in een rechtstreeks duel in de onderste regionen, terwijl OH Leuven een zeer belangrijke zege wist te boeken op het veld van Sporting Charleroi.

De Leuvenaars hebben zo alles in eigen handen. Als zij op de slotspeeldag winnen van Royal Antwerp FC is alles meteen beslist. Als ze niet winnen, dan is het kijken naar wat La Louvière en Zulte Waregem vermogen op de laatste speeldag.

Wat als OH Leuven niet wint?

La Louvière kan van een nederlaag of gelijkspel van OH Leuven profiteren als het zelf kan winnen van KRC Genk. Zulte Waregem kan door meer gewonnen wedstrijden hetzelfde doen als zowel OH Leuven als La Louvière niet winnen. 

Voor Cercle Brugge was de nederlaag tegen La Louvière de doodsteek, met dank aan de gewonnen wedstrijden. Zij gaan daardoor al zeker aan de bak moeten in de Relegation Play-offs, gelijk wat er op de slotspeeldag nog zou gebeuren. Dender was al eerder zeker van de Relegation Play-offs.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Union SG Union SG 29 63 18 9 2 47-16 31 G W G W W
2. Club Brugge Club Brugge 29 60 19 3 7 55-35 20 W W W G W
3. STVV STVV 29 57 18 3 8 46-32 14 W W V W V
4. KV Mechelen KV Mechelen 29 45 12 9 8 38-33 5 V W W V W
5. Anderlecht Anderlecht 29 44 12 8 9 41-36 5 G W W G V
6. KAA Gent KAA Gent 29 42 12 6 11 46-42 4 W V V W W
7. KRC Genk KRC Genk 29 41 11 8 10 41-42 -1 W V W V W
8. Standard Standard 29 39 11 6 12 27-35 -8 G W G W G
9. Westerlo Westerlo 29 38 10 8 11 36-40 -4 W W G W V
10. Antwerp Antwerp 29 35 9 8 12 31-31 0 V V W G G
11. Charleroi Charleroi 29 34 9 7 13 38-41 -3 V V V G V
12. OH Leuven OH Leuven 29 31 8 7 14 31-43 -12 W V V V W
13. La Louvière La Louvière 29 30 6 12 11 25-32 -7 G V G G W
14. Zulte Waregem Zulte Waregem 29 29 7 8 14 37-47 -10 V V V V V
15. Cercle Brugge Cercle Brugge 29 28 6 10 13 36-45 -9 V W G V V
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 29 19 3 10 16 23-48 -25 V V G G V

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

