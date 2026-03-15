Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

La Louvière pakte een heel belangrijke zege op bezoek bij Cercle Brugge met 1-3. En zo zijn de kaarten toch op een iets andere manier geschud op speeldag 29. Wie verzekert zich volgende week van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League?

De nummers 13 tot 16 van de Jupiler Pro League moeten nog aan de bak in de Relegation Play-offs. De top-12 is zeker van een verlengd verblijf op het hoogste niveau van ons land en mogen in de Europe Play-offs aan de bak.

OH Leuven grijpt de macht in strijd om plaats 12

La Louvière pakte drie belangrijke punten op bezoek bij Cercle Brugge in een rechtstreeks duel in de onderste regionen, terwijl OH Leuven een zeer belangrijke zege wist te boeken op het veld van Sporting Charleroi.

De Leuvenaars hebben zo alles in eigen handen. Als zij op de slotspeeldag winnen van Royal Antwerp FC is alles meteen beslist. Als ze niet winnen, dan is het kijken naar wat La Louvière en Zulte Waregem vermogen op de laatste speeldag.

Wat als OH Leuven niet wint?

La Louvière kan van een nederlaag of gelijkspel van OH Leuven profiteren als het zelf kan winnen van KRC Genk. Zulte Waregem kan door meer gewonnen wedstrijden hetzelfde doen als zowel OH Leuven als La Louvière niet winnen.

Voor Cercle Brugge was de nederlaag tegen La Louvière de doodsteek, met dank aan de gewonnen wedstrijden. Zij gaan daardoor al zeker aan de bak moeten in de Relegation Play-offs, gelijk wat er op de slotspeeldag nog zou gebeuren. Dender was al eerder zeker van de Relegation Play-offs.