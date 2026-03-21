12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

Vanavond werden in de Challenger Pro League de laatste wedstrijden van de 31ste speeldag afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

Vanavond stonden de laatste matchen van deze speeldag in tweede klasse op het programma. Alle matchen werden op vrijdag en zaterdag afgewerkt, zodat alle scheidsrechters beschikbaar zijn op zondag voor de ontknoping in de Jupiler Pro League.

SK Beveren – Club Luik 4-0

Slegers, Brüls en Bustin zorgden ervoor dat de kampioen met een ruime 3-0-voorsprong de rust in kon duiken. Vijf minuten voor tijd dikte Lennart Mertens aan tot 4-0.

RWDM – Lierse 1-1

Al na drie minuten zette Mamadou Simbakoli de thuisploeg op voorsprong. Op een kwartier van het einde zorgde Cedric Van Meirvenne voor de 1-1.

Lokeren – RSCA Futures 4-2

Vijf minuten voor de pauze opende Anisse Brrou de score voor Lokeren, maar op slag van rust stonden de bordjes weer gelijk na een omgezette strafschop van Devon De Corte.

Kort na de rust bracht Dao de bezoekers op voorsprong. Mohamed Soumaré zette de bordjes een kwartier voor tijd weer in evenwicht. Nauwelijks drie minuten bracht Rune Van Den Bergh de thuisploeg weer op voorsprong. Vijf minuten voor het einde zorgde Indy Boonen voor de 4-2.



De uitslagen van vrijdagavond kun je terugvinden in dit overzichtje. Ook vanmiddag werden al enkele matchen afgewerkt in de Challenger Pro League.