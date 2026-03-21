Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

RSC Anderlecht is 99,9 procent zeker van de Champions' Play-offs. Enkel als er (zwaar) verloren wordt van Cercle Brugge en KRC Genk (zwaar) kan winnen van La Louvière zou het nog kunnen mislopen. Maar de doelen liggen natuurlijk verder op het seizoen.

RSC Anderlecht gaat de Champions' Play-offs halen, maar dan is de vraag wat ze daarin kunnen gaan doen. De top-3 lijkt te ver weg - zelfs na de halvering van de punten wordt het niet makkelijk om Club Brugge, STVV of Union SG in te halen.

Anderlecht gaat elke wedstrijd voor de drie punten blijven gaan

Het beste Europees ticket dat ze bij Anderlecht dit seizoen kunnen halen? Dat lijkt het bekerticket te gaan worden, want dan is paars-wit zeker van een Europese groepsfase. Alle ballen op de bekerfinale dan voor paars-wit?

"De play-offs spelen als voorbereiding op de bekerfinale? Als we een goeie finale willen spelen, moeten we elke wedstrijd competitief zijn. Je kan geen déclic maken op één match, je kan die match er niet uitpikken, we gaan alle matchen hetzelfde proberen aanpakken."

Taravel moet puzzelen tegen Cercle Brugge

Taravel zal voor het duel tegen Cercle Brugge sowieso opnieuw moeten gaan schuiven met de pionnen: "Llansana is geblesseerd voor zondag", liet hij nog zeer duidelijk verstaan op zijn persconferentie in het Lotto Park.

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht
En hij gaf meteen ook een paar opties om dat euvel te gaan verhelpen: "De Cat kan een rijtje zakken, Verschaeren is er en Stroeykens of de jonge Tajaouart zijn een optie. Ik moet sowieso keuzes maken", aldus de coach van Anderlecht.

09:30
11:40
11:20
22:30
1
17:00
9
10:40
09:00
11:00
2
10:00
08:10
1
08:45
07:41
6
08:20
06:30
2
07:00
3
19:20
2
23:00
21:55
1
21:00
21:40
21:20
3
20:30
18:30
8
20:00
19:00
19:40
14:00
6
18:00
17:40
12:20
6
17:20
4
16:30
12:00
15:30
16:00
13:30
 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

