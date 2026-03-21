Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel:

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De puzzel op het middenveld is misschien wel het moeilijkste om te leggen voor bondscoach Rudi Garcia. Van veel namen is er geen sprake in zijn selectie voor de wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Mandela Keita, Romeo Lavia en Charles Vanhoutte? Alledrie zitten ze niet in de kern voor de matchen tegen de Verenigde Staten en Mexico. Een veeg teken ook richting het WK. En wat dan te zeggen van Van de Perre? 

"Van de Perre, in een kern van 26 spelers voor de Rode Duivels? Waarom niet? Ik denk dan aan Steven Defour die in een wedstrijd tegen Nederland op Wesley Sneijder plakte. In de Champions League bleek al dat mensen last hebben met hem."

"We denken aan de Keita’s voor bij de Rode Duivels, maar zo de echt ambetante spelers … Als Van de Perre het volkslied hoort, dan gloeien zijn longen nog volgens mij. In deze nationale ploeg zie ik niet de enorme meerwaarde van sommigen."

"Het is een denkpiste die ik wil opwerpen, het is geen must. We gaan in sommige wedstrijden niet kunnen ons spel opleggen en dan gaan we blij zijn dat er iemand is die als een postzegel op Cole Palmer plakt en er niet moet achterlopen", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Raskin is eventueel een goede optie, maar ik denk dat Cole Palmer liever tegen Raskin speelt. Keita kan dat niet met zijn profiel. Dat is een kwaliteit en dat pleit voor wie Keita is, het is een fantastische voetballer. Het is niet zo makkelijk dat Keita die opdracht zomaar kan vervullen."

"Ik vind het op zich interessant om het te overwegen. Ik zou het wel eens geprobeerd hebben. Die kan tekenen bij tien ploegen in het buitenland en niet niveau Wolfsburg hé. Betere ploegen, echt waar. Wij geringschatten die, terwijl ze in de Champions League ‘wow’ hebben gezegd over zijn prestaties."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Union SG
België
Kamiel Van de Perre

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels de zwerte maan de zwerte maan over Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU" Sv1978 Sv1978 over 'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League' Arthur Shelby Arthur Shelby over Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje" Sv1978 Sv1978 over Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening Arthur Shelby Arthur Shelby over Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet JaKu JaKu over Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken' VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved