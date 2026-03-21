Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel:

De puzzel op het middenveld is misschien wel het moeilijkste om te leggen voor bondscoach Rudi Garcia. Van veel namen is er geen sprake in zijn selectie voor de wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Mandela Keita, Romeo Lavia en Charles Vanhoutte? Alledrie zitten ze niet in de kern voor de matchen tegen de Verenigde Staten en Mexico. Een veeg teken ook richting het WK. En wat dan te zeggen van Van de Perre?

"Van de Perre, in een kern van 26 spelers voor de Rode Duivels? Waarom niet? Ik denk dan aan Steven Defour die in een wedstrijd tegen Nederland op Wesley Sneijder plakte. In de Champions League bleek al dat mensen last hebben met hem."

Van de Perre een ideale Rode Duivel?

"We denken aan de Keita’s voor bij de Rode Duivels, maar zo de echt ambetante spelers … Als Van de Perre het volkslied hoort, dan gloeien zijn longen nog volgens mij. In deze nationale ploeg zie ik niet de enorme meerwaarde van sommigen."

"Het is een denkpiste die ik wil opwerpen, het is geen must. We gaan in sommige wedstrijden niet kunnen ons spel opleggen en dan gaan we blij zijn dat er iemand is die als een postzegel op Cole Palmer plakt en er niet moet achterlopen", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Filip Joos vindt het zeker te overwegen

"Raskin is eventueel een goede optie, maar ik denk dat Cole Palmer liever tegen Raskin speelt. Keita kan dat niet met zijn profiel. Dat is een kwaliteit en dat pleit voor wie Keita is, het is een fantastische voetballer. Het is niet zo makkelijk dat Keita die opdracht zomaar kan vervullen."



Lees ook... Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia›

"Ik vind het op zich interessant om het te overwegen. Ik zou het wel eens geprobeerd hebben. Die kan tekenen bij tien ploegen in het buitenland en niet niveau Wolfsburg hé. Betere ploegen, echt waar. Wij geringschatten die, terwijl ze in de Champions League ‘wow’ hebben gezegd over zijn prestaties."