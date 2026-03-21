Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Het succes van KV Mechelen dit seizoen heeft ook een persoonlijk verhaal. Coach Fred Vanderbiest loodste Malinwa naar Play-off 1, maar daarvoor moest hij eerst zichzelf heruitvinden.

De trainer bevestigt dat ook zelf. “Dat moest, wilde ik deze kans grijpen. Mijn gedrag langs de zijlijn was een cruciaal werkpunt. Bij KV Mechelen past het niet dat je constant in de clinch ligt met iedereen", vertelt hij in GvA.

Vanderbiest staat tegenwoordig rustiger langs de lijn, en dat is geen toeval. “Ik heb mezelf een soort stelregel opgelegd: ga nooit tegen scheidsrechters in. Ik weet dat ik dan prijs heb. De pers smult ervan als ik uit de bocht ga.”

Die zelfreflectie kwam er niet vanzelf. De coach herkent zijn vroegere ik nog in anderen. “Ik zei onlangs tegen een Hayk Milkon: ‘Ik zie de versie van mezelf van vijftien jaar geleden terug.’ Je voelt je onrecht aangedaan en dan verlies je jezelf. Dat gevecht kan je nooit winnen.”

Vanderbiest ging met alles en iedereen in discussie vroeger

Zijn trainerscarrière begon ooit abrupt bij KV Oostende, waar hij zonder voorbereiding voor de groep werd gezet. “Ik was 33 en moest plots tegen twintig spelers zeggen wat ze moesten doen. Dan kopieer je wat je zelf hebt gezien. Ik heb trainers gehad die op en over het randje gingen: Dennis van Wijk, Johan Boskamp, René Vandereycken, Jean-Pierre Vande Velde, Raoul Peeters.”

Die aanpak werkte aanvankelijk, maar had ook een keerzijde. “Ik provoceerde om het onderste uit de kan te halen, en dat marcheerde. Maar in eerste klasse liep ik vast. Mijn discussies overschaduwden de resultaten en uiteindelijk leden ook de prestaties eronder.” Dankzij zijn nieuwe aanpak plukt Vanderbiest daar nu de vruchten van in Mechelen.