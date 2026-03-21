Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Foto: © photonews

Bij KV Mechelen was het een weekje vol euforie. De ploeg haalde met de winst tegen Anderlecht de Champions' Play-offs.

Europees voetbal voor KV Mechelen?

Het seizoen kan nu al niet meer stuk voor KV Mechelen. Met een plekje in de top zes is men bij Malinwa heel erg blij, maar voor trainer Fred Vanderbiest mag het natuurlijk altijd nog wat meer zijn.

“De realistische volgende stap is – gezien het verschil in punten – Europees voetbal halen. Da’s een gezonde ambitie”, vertelt hij zonder blikken en blozen aan Het Belang van Limburg.

Dat is zeker niet van moeten, maar net als met dat plekje bij de top zes mag het altijd. “De eerste drie inhalen wordt moeilijk. Wij gaan proberen zo lang mogelijk mee te doen voor plaats vier of vijf.”

Bijgeloof bij fans

Als Europees voetbal gehaald wordt, dan zal het nog eens feest zijn zoals na de overwinning tegen Anderlecht. “Op een of andere manier zitten alle supporters met ‘88 (de Europacup II-winst, red.) in hun hoofd.”

Hij ziet ook een opvallende gewoonte van vooral oudere fans die in minuut 88 het stadion verlaten. “Uit bijgeloof. Vorige week nog kwam ik er twee tegen. Zij hadden het winnende doelpunt van Benito (Raman, red.) tegen Zulte Waregem gemist. Om te zeveren zei ik: ‘Dan gaan jullie de winning goal tegen Anderlecht ook missen.’”, lacht Vanderbiest.

